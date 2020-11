Et pusterom for USA og for verden

Trump har bygd sin politiske karriere på å sette ord på en legitim (og ofte en illegitim) eksistensiell angst i den hvite, konservative befolkningen i USA.

For mange velgere avkledde han et system hvor politikere i lang tid har polarisert og brutalisert det offentlige ordskiftet, uten å levere løsninger til folket. I år stemte betydelig flere på ham enn i 2016, men langt fra nok.

Biden vil etter alt å dømme få flere millioner stemmer mer enn presidenten.

Kulturkrig

Trumps nederlag henger sammen med at han tidlig i sin presidentperiode bestemte seg for å være president for «sine folk».

I fire år har showmannen kjempet en evigvarende kulturkrig på vegne av et mindretall av USAs befolkning. Denne bevisste strategien har hisset opp stemningen og ytterligere delt USA til det ugjenkjennelige, noe som garantert vil prege Joe Bidens presidentperiode. Et første skritt mot forsoning er å forsøke å finne tilbake til en felles faktaforståelse. Det blir ikke lett, men å ha en president som snakker med innestemme vil hjelpe.

En viktig grunn til at Trump tapte tror jeg er fordi han ikke maktet å sette seg grundig nok inn i USAs problemer til å kunne tilby detaljerte, gjennomførbare løsninger som appellerte til velgere utenfor hans egen personkult.

Trump har vært god på å peke ut problemer, men dårlig på å fikse dem, noe koronakrisen har vist. 230 000 amerikanere har så langt dødd i pandemien. Ved første mulighet de fikk sa derfor et flertall i USA at de er lei grandiose visjoner og bombastiske utsagn uten rot i virkeligheten.

Internt oppgjør

Uten korona kunne Trump kanskje ha vunnet gjenvalg, tross sine svakheter. Sittende presidenter taper nemlig sjelden, og Trump regjerte lenge med en økonomisk situasjon der amerikaneres lommebøker vokste for første gang på lenge. Et bevis på denne teorien er at presidenten gjorde det litt bedre hos for eksempel minoritetsgrupper enn forventet, tross retorikken hans mot disse gruppene.

Selv om presidenten tapte, gjorde han det trolig godt nok til at oppgjøret som nå venter i Det republikanske partiet blir komplisert.

Donald Trump og hans populisme vil ikke forsvinne over natten, og det er ikke usannsynlig at «Trump TV» dukker opp som en reell konkurrent til Fox News etter valget. Det er greit å ha i bakhodet at den aldrende presidenten kan stille igjen i 2024. Mer sannsynlig er det vel at Trump vil forbli et uformelt maktsentrum i partiet, og i kulissene lurer Donald Trump Jr.

Hvis Trump trer til side, vil han etterlate seg et enormt maktvakuum i partiet. Konvensjonelle republikanere som Marco Rubio, Nikki Haley og Mike Pence spisser nok allerede knivene.

Uansett hvem som skal fronte partiet fremover, må de på et eller annet tidspunkt ta hensyn til de store demografiske endringene som har ført til at tidligere konservative høyborger som Arizona og Georgia nå er vippestater. Republikanerne er nå et parti ute av takt med store deler av befolkningen.

Enorm jobb

Joe Biden har en enorm jobb foran seg. Han kan fort ende opp med 306 valgmenn mot Trumps 232 – et nesten identisk resultat som det Trump vant med for fire år siden. Men tross en relativt overbevisende seier, kommer demokraten til Washington i en betydelig svakere posisjon enn sin forgjenger.



Selv om venstresiden håper at to utsatte senatsvalg i Georgia kan sikre de flertall i senatet i januar, tyder mye på at republikanerne vil beholde makten i dette kammeret.

En maktfordeling mellom de to partiene i Kongressen vil gi en fortsettelse av den politiske lammelsen som har preget Washington. Biden vil få gjennomført svært lite av politikken sin, og en slik todeling vil mate den voldsomme polariseringen som preger landet.



Joe Biden har lovet å være en forsonende leder, og mange amerikanere vil nok sette pris på at temperaturen skrus litt ned i Det hvite hus. Men amerikanere vil også kreve løsninger, og det er en tøffere oppgave all den tid republikanerne vil tjene mest på å gjøre Biden minst mulig effektiv frem mot neste mellomvalg om to år.

Kanskje betyr det at Joe Biden vil gjøre som mange av hans forgjengere i samme situasjon, nemlig se til utlandet. Presidenter har betydelig mer manøvreringsrom i utenrikspolitikken, og det mangler ikke på arbeid på dette feltet. Å gjenopprette et godt forhold til europeiske allierte vil stå høyt på listen til Biden. Å tre inn i Paris-avtalen er nok også på agendaen. Kina og Russland må håndteres.

La oss imidlertid ikke glemme at Joe Biden vil være 78 år gammel og dermed den eldste presidenten som inntar embetet noensinne. At han vil sitte i åtte år er tvilsomt. Men selv med en kortere tidshorisont enn de fleste presidenter han han allerede innfridd sitt første og viktigste valgløfte, nemlig å kaste ut Donald Trump fra Det hvite hus.