Joe Biden: – Ingen tvil om at vi vil vinne

Presidentkandidaten holdt torsdag kveld en kort tale, der han gjentok sitt budskap om at alle stemmer må telles og at demokratene har en god følelse om valgresultatet.

Torsdag kveld klokken 22.21 norsk tid gikk demokratenes presidentkandidat Joe Biden på talerstolen i Wilmington, Delaware.

Biden begynte talen med å fortelle at han og visepresidentkandidat Kamala Harris nettopp hadde deltatt på en briefing om koronasituasjonen i USA.

– Vi ble igjen minnet på alvorligheten av denne pandemien. Antall tilfeller stiger over hele landet, og vi nærmer oss 240.000 døde til covid-19, sa Biden.

– Demokrati er noen ganger rotete

Biden gjentok videre sitt budskap om at alle stemmer må telles.

– Stemmer er hellig i USA. De er hvordan nasjonens innbyggere uttrykker sin vilje, og det er velgernes vilje, ikke noe annet, som velger presidenten i USA, sa Biden.

Dette var trolig en henvisning til Donald Trump, som forsøker å stanse opptellingen av stemmer i flere stater og så tvil om valgets legitimitet.

Biden leder i antall valgmannsstemmer, og må ifølge TV 2s prognoser kun vinne én av statene Nevada, Georgia eller Pennsylvania for å bli president.

– Demokrati er noen ganger rotete. Noen ganger krever det tålmodighet. Men i mer enn 240 år har den tålmodigheten blitt belønnet med et styresystem som har vært misunnet av verden, sa Biden.

USA-valget 264 Biden 232 Trump 270 Presidentvalget skjer ved valg av delegater fra statene. 270 gir flertall. Følg valget stat for stat

Ingen tvil om seier

Biden understreket at demokratene har en god følelse om utfallet av stemmetellingen.

– Vi har ingen tvil om at senator Harris og jeg vil bli erklært som vinnere når stemmene er talt opp, sa Biden.

Presidentkandidaten ba alle om å forholde seg rolig mens stemmene telles ferdig.

– Prosessen fungerer, tellingen fullføres og vi vil veldig snart vite. Takk til alle for deres tålmodighet, sa Biden.

– Vil framstå som en president

TV 2s USA-kommentator Are Tågvold Flaten mener det var fornuftig av Biden å gi en slik tale på et tidspunkt hvor alle venter og følger med på hva som skjer.

– Mens den andre siden, republikanerne, sår tvil om valget og sprer desinformasjon. Dette for å skape usikkerhet om det endelige utfallet så snart en nyhetsorganisasjon kunngjør Biden som vinner i en av de gjenværende statene, sier Tågvold Flaten.

Sigrid Rege Gårdsvoll, forfatter hos nettstedet AmerikanskPolitikk.no, mener Biden gjør alt han kan for å framstå som en president.

– Litt som en nasjonens far. Han sier at «vi må roe oss ned og stole på at dette kommer til å fungerer som det skal», sier Gårdsvoll.

Ekspertene bet seg merke i hvordan Biden snakket om sine vinnersjanser.

– Biden sier ikke at det ikke er noen tvil om at han vil vinne, han sier at han selv ikke har noen tvil. Han sier nesten det samme som Donald Trump, men han sier det på en måte som ikke er egnet til å så tvil om prosessen, sier Gårdsvoll.