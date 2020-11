Landslagsuttatt Molde-spiller ut med skade

Molde-spiller Stian Gregersen har imponert stort i midtforsvaret denne høsten, og nylig ble han belønnet med plass i den norske landslagstroppen som samles neste uke for kamper mot Israel, Romania og Østerrike.

I torsdagens Europaliga-møte med Arsenal kom ikke Gregersen på banen til andre omgang. TV 2 får bekreftet av Molde på Emirates at det dreier seg om en skade, men får ikke flere detaljer enn det.

Det er derfor usikkert om landskampene er i fare for 25-åringen.

– Vi får se, men han fikk en liten føling på baksiden der, så vi håper at det ikke er veldig langvarig. Jeg har ikke fått mer informasjon enn at han måtte ut og fikk en føling, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

Ifølge Nettavisen var representanter fra klubber i midtsjiktet og nedover på tabellen i Premier League, samt toppklubber i Championship, på plass på Emirates for å studere Gregersen.

Sheriff Sinyan ble byttet inn som Gregersens erstatter.

– Det må være en skade som er grunnen til byttet. Gregersen var god før pause, og har vært god for Molde de siste ukene. Så får vi håpe det ikke er for alvorlig for han, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen da Gregersen ikke var å se på banen for Molde etter pause.

Midtbanespiller Mathias Normann meldte for øvrig forfall til kampene mot Israel, Romania og Østerrike tidligere torsdag. Rostov-spilleren er erstattet med Iver Fossum fra Aalborg.