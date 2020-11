Da Ellingsen sjokkerte Arsenal, tok det fullstendig av på Wikipedia

Den neste timen ble det gjort over 150 (!) endringer på Wikipedia-siden til Molde-spiller Martin Ellingsen (25).

Molde tok en sjokkledelse på Emirates mot Arsenal etter at Martin Ellingsen sendte av gårde et fint langskudd i hjørnet bak Bernd Leno.

Det fikk åpenbart mange til å merke seg Molde-spillerens navn, for målet fikk det til å koke på den engelske Wikipedia-siden til Ellingsen.

I løpet av den første timen etter nettsuset ble det gjort mer enn 150 endringer på Wikipedia-siden til midtbanespilleren.

– Åja, det er artig, humrer Ellingsen i intervju med TV 2 etter kampen.

Det som gikk igjen var at Ellingsen kombinerte spill i Molde med andre yrker. Elektriker og ostebonde var noe av det som det sto på nettsiden.

Noen endret navnet til «Martin Dylans Nan Ellingsen».

Det som trolig var supportere av rivaliserende klubber av Arsenal virket også å kose seg, for flere ganger ble det skrevet at Arsenal er en liten klubb og det pinlige 2-8-tapet for Manchester United i 2011 ble nevnt.

Skadefryden varte nok ikke så lenge, for Arsenal vant til slutt 4-1.

– Vi spilte en bra første omgang og burde gått til pause med 1-0, men sånn gikk det ikke. Vi tapte fortjent, oppsummerer Ellingsen.