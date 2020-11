Stemmesjefen i Pennsylvania: – Vil fortsette å telle gjennom kvelden

– Jeg tror definitivt vi kan komme til å vite valgresultatet i Pennsylvania på slutten av dagen, sa leder for valgetaten i Pennsylvania, Kathy Boockvar, ved 20-tiden norsk tid.

Ved 23.30-tiden sa Boockvar at det er mulig man kan få resultatet allerede i natt, men at dette vil avhenge av hvor jevnt det er mellom de ulike kandidatene.

TELLER STEMMER: Kathy Boockvar fra lokalmyndighetene i Pennsylvania sier at mange av stemmene allerede kan være talt opp. Foto: Julio Cortez

– Stemmetellerne har jobbet utrolig hardt. Flere hundre tusen stemmer har blitt talt opp i dag, men det er fortsatt flere igjen å telle. Vi kommer til å fortsette å telle gjennom kvelden, sa Boockvar, som fortalte at det fremdeles er flere hundre tusen stemmer igjen å telle.

Boockvar sier militærstemmer og stemmer fra amerikanere bosatt i utlandet vil telles inn i neste uke, og trolig ikke vil være klare før tirsdag.

Til tross for dette sier Boockvar altså at et resultat kan være klart allerede i natt, avhengig av hvor jevnt det er mellom kandidatene.

– En overveldende majoritet av stemmene vil bli talt innen fredag, men ettersom det er så jevnt, er det enda ikke klart hvem vinneren er, sa hun.

Biden kryper nærmere

Donald Trump er foreløpig i ledelsen, men for hver stemme som kommer inn, kryper Joe Biden stadig nærmere inn på sin konkurrent.

Ved 22-tiden torsdag var forskjellen kommet ned i under 100.000 stemmer i Trumps favør.

– Noen av stemmene kan allerede ha blitt telt, uten at resultatet er lastet opp. Men ja, de kommer inn, sier Boockvar, og føyer til at fylkene ligger foran skjema.

– Det går tregt

Pennsylvania med sine 20 valgmenn kan være staten som avgjør valget, etter at delstatsmyndighetene i Nevada opplyste at de trolig ikke vil komme med flere resultater før fredag.

Joe Biden trenger ifølge TV 2s prognoser kun én stat for å nå den magiske grensen på 270 valgmenn. Men dersom Donald Trump skulle vinne i Pennsylvania, vil stillingen jevnes ut.

– Det går tregt. De første to timene vil vi definitivt ikke ha noen måte å avgjøre dette på, sa TV 2s valganalytiker Terje Sørensen tidligere torsdag kveld.

Pennsylvanias demokratiske senator Bob Casey sier til CNN at han er overbevist om at Joe Biden vil vinne delstaten.

– Grunnen til det er, at de fleste gjenværende stemmene kommer fra Philadelphia i Delaware. Selv i de fylkene hvor Trump vil vinne stort, vil det fortsatt være en spredning av Biden-stemmer fordi de er poststemmer, og de favoriserer normalt demokratene, sier Casey til kanalen.

Dødt løp

Også i Georgia har det blitt meldt om at resultatene kan komme i løpet av kvelden eller natten norsk tid.

Men her er det svært jevnt mellom de to kandidatene, og det siste som er sagt er at det også her kan drøye til fredag.

Ifølge TV 2s siste målinger har Trump en knapp ledelse med 49,5 prosentpoeng mot Bidens 49,3 prosent. Staten har blitt vunnet av republikanerne ved de to siste valgene.