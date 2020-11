Varsler omfattende smitteverntiltak i Bergen

* Antallet som kan delta på private sammenkomster, reduseres fra 10 til 5 personer inklusiv de som bor i husstanden. Unntak gjelder for familier som bor flere sammen enn fem, samt unntak for barnas kohorter i barnehage og barneskole.

* Påbud om hjemmekontor for alle som kan ha hjemmekontor.

* Påbud om digital undervisning på høyskole og universitet.

* Rødt nivå og hjemmeskole på private og offentlige videregående skoler

* Breddeidrett for voksne over 20 år, stenges. På samme måte vil det ikke bli tillatt med andre fritidsaktiviteter for voksne, som for eksempel kor og korpsøving.

* Det vil bli innført strengere regler for arrangementer. De som planlegger arrangementer i helgen, kan forberede seg på at det kan avlyses.

Kommunen har varslet at det vil komme:

* Strengere begrensninger på arrangementer og arenaer der folk samles innendørs.

* Innstramminger for utelivs- og serveringsbransjen.

Kommunen vurderer også:

* Begrensninger og eventuell stenging av idrettshaller, treningssenter, bibliotek og andre arenaer der flere samles.

Kilde: Bergen kommune