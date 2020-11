Aksjonerte mot Wizz Air: – Vi kan ikke stå på sidelinja og bare se på

Det ungarske flyselskapet Wizz Air startet torsdag med sine første flygninger i Norge. Ikke alle lot seg begeistre, og ved flere flyplasser hadde fagorganisasjonen Parat møtt opp for å protestere mot selskapet.

Wizz Air har fått en lunken velkomst her hjemme i Norge. Selskapet opererer med lave priser på flybilletter, og det mener mange vil gå utover de ansatte i selskapet.

– Det vi reagerer på er ansettelsesmodellene deres. Jeg legger merke til at konsernsjefen i Wizz Air avviser tariffavtaler, men her i Norge sniker vi oss ikke unna sosialt ansvar. Her har partene ordnede forhold til hverandre, og opererer på en måte som er ansvarlig, har lederen i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, tidligere sagt til TV 2.

Konsernsjefen i Wizz Air, József Váradi, ble tidligere i høst spurt om selskapet vurderte å inngå tariffavtaler med norske fagforeninger, dersom selskapet stasjonerer seg i Norge.

– Nei, det er ikke planen. Vi er et selskap uten fagforeninger, svarte konsernsjefen og la til:

– Vi respekterer lovene i hvert enkelt land. Fagforeningsspørsmål bestemmes av de ansatte, ikke av meg, og og ikke av folk fra utsiden, og jeg holder meg til det prinsippet. Hvis de ansatte bestemmer seg for å ha en fagforening, så er det deres valg, og jeg respekterer det.

TV 2 har forelagt Váradi utsagnene i denne artikkelen, men har foreløpig ikke fått svar fra Wizz Air-sjefen.

Tordner mot selskapet

Leder i Pilotforbundet, Oddbjørn Holsether, tror det er mange som kun ser lave priser og glemmer hva dette koster ansatte i form av dårlige arbeidsvilkår.

Han sier Norge har høy levestandard på grunn av et godt samarbeid mellom myndighetene, arbeidsgivere og ansatte.

– Trepartssamarbeidet er noe vi i Norge er stolte av, og som av svært mange løftes frem som den viktigste årsaken til vår velstand. Nå kan det norske folk bruke forbrukermakten til å avvise aktører som driver dumping og utfordrer denne modellen. Dette er en arbeidsgiver som ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter, sier pilotlederen.

Aksjonerte flere steder

Utenfor Bodø Lufthavn hadde fagorganisasjonen Parat møtt opp for å vise sin misnøye. Der leverte de blant annet ut en flyer med et knallhardt budskap.

– Wizz Air har sparket, truet og forfulgt ansatte som har prøvd å fagorganisere seg. Nå skjer det i Norge, står det blant annet.

– Når noen skal etablere seg i Norge, skal de gjøre det på norske lønns- og arbeidsvilkår, sier hovedtillitsvalgt for Parat Kabinforbund, Sissel Vian.

Hun reagerer sterkt på at selskapet nekter de ansatte å fagorganisere seg.

– Vi kan ikke bare stå på sidelinja og se på. Det undergraver det norske trepartssystemet vi har her i Norge.

– Tror du folk bryr seg? Man får jo billige billetter, som gagner en selv?

– Det ligger latent i oss, det å finne de billigste varene. Men vi ønsker å gjøre folk oppmerksomme på at når du får en så billig vare, så er det unaturlig. Da er det noen som lider. De ansatte har ikke gode nok lønns- og arbeidsvilkår, sier Vian til TV 2.

Kommer neppe til å bruke flyselskapet

TV 2 møter Nina og Rune Gutubakken på Bodø Lufthavn. De skal ut og reise hjem til Lillehammer, og forteller at de aldri kommer til å fly med Wizz Air.

– Det er bare dritt, sier Nina Gutubakken.

– Vi satser ikke på det. Det høres veldig billig ut. At det heller ikke er noen organisasjoner gjør at vi holder oss unna det.

– Hva er deres tanker om at Parat viser sin misnøye utenfor Bodø Lufthavn?

– Det må jo være helt supert. Jeg mener det er helt feil å skulle fly med så lav lønn, sier ektemannen Rune.

Ekteparet Nina og Rune Gutubakken er klare på at de kommer til å fortsette med det flyselskapet de bruker i dag. Foto: Sigfinn Andersen

Fornøyd kunde

I Oslo møter TV 2 blant annet Daniel Tenik. Han er en av de første som skal ut og fly med Wizz Air, fra Oslo til Trondheim.

– Vi ville ha et tidlig fly til Trondheim, så da passet Wizz Air bra, sier han.

Daniel Tenik var en av de første som satt seg på flyet fra Oslo til Trondheim med Wizz Air. Foto: TV 2

– Det er veldig billige billetter. Kommer du til å bruke Wizz Air framover?

– Ja, hvis flytid og flypris stemmer, så er det et godt alternativ til alt det andre på markedet. Jeg tror en konkurranse på markedet aldri skader, så det er bra de kommer inn, sier han.