– Jeg har stoppet mange ganger, tatt av trøya og gjort fra meg i grøfta

– Endelig hjemme, sier 29-åringen og setter seg ned ved kafebordet for en kopp kaffe og en kanelbolle.

Han har nettopp gjort unna en ti dagers karantene etter Giro d'Italia, som i likhet med resten av sesongen endte i en stor skuffelse. Sensasjonsmannen fra fjorårets Vuelta a España måtte der ta til takke med en skuffende 42. plass sammenlagt, 2 timer og 20 minutter bak vinneren Tao Geoghegan Hart.

– 2019 var mye bedre enn jeg noen gang hadde drømt om. Det gjorde nok at både jeg selv og andre hadde høyere forventninger til 2020. Jeg føler at jeg utviklings- og formmessig har gjort det ganske bra, det har langt fra vært noen katastrofe, men andre har syklet fortere, sier Hagen - som til sammenligning ble nummer åtte i Spania Rundt i fjor.

– Føler meg ikke som en superstjerne

Han innrømmer nå at han har slitt med store mageproblemer i høst. Lotto-Soudal-rytteren understreker at dette ikke er en unnskyldning, men mener at det kan være litt av forklaringer bak manglende resultater.

– Jeg har stoppet mange ganger, tatt av trøyen og gjort fra meg i grøfta. Det sier seg selv at når kroppen er på limiten og man må tømme magen i tillegg, så er ikke det noen god kombinasjon. Jeg vet ennå ikke hva det er, men jeg håper å finne ut av det med hjelp fra Olympiatoppen, slik at jeg slipper det trøbbelet der neste år, sier han og blir avbrutt av en supporter som vil ta bilde.

– Jeg må innrømme at jeg ikke føler meg som en superstar når jeg må parkere sykkelen inntil en lyktestolpe og hoppe ned i grøfta, mens jeg ser hele servicekøen suse forbi og til og med feiebilen passerer. Det er ikke noe særlig kult, fortsetter han der han sitter utenfor Baker Nordby på Myrvoll - en kort sykkeltur fra leiligheten han kjøpte på Oppegård med sin langrennskjæreste Anikken Gjerde Alnæs tidligere i år.

Usikker hva det skyldes

Hagen har ingen problemer med å være åpen om det som har plaget ham etter at sesongen startet opp igjen etter korona-pausen. Han har slitt med magen før, men så ille som det har vært i år, har han aldri opplevd før.

– Det er litt uforklarlig når det inntreffer. Det kan skje på få minutter. Jeg kan si fra til sportsdirektøren i bilen at han må gjøre klar papir fordi jeg føler at jeg må stoppe innen en time, så må jeg plutselig komme med en kontrabeskjed om at jeg må stoppe med en gang. Da er det ikke sjanse, da er det bare å stoppe.

– Så dette er sesongen der det meste - bokstavelig talt - har gått rett i dass?

– På noen området gikk det i dass, men på andre ting føler jeg at jeg har lært masse nytt. Jeg har virkelig fått smake på toppidretten og hva det egentlig er: Det er brutalt. Noen ganger går det veldig bra, andre ganger går det tyngre. Så må man takle det. Og i år har jeg måttet takle mer motgang enn i fjor.

I vinterpausen venter det grundige undersøkelser av spesialister. Han vet ikke hva problemene skyldes, men mistenker at det kan være noen matvarer eller sportsernæring han ikke tåler.

– Jeg trente veldig bra i korona-pausen og fikk veldig gode svar på de rittspesifikke øktene i sommer. Men da vi kom til august og sesongen var i gang igjen så følte jeg plutselig at den flyvende følelsen fra juli ikke eksisterte lengre. Det er vanskelig å si hvorfor, men jeg var ikke varmeakklimatisert for rittene i august, noe som nok hadde en stor betydning.

Det beste han oppnådde var en 3. plass fra NM. Det rittet var omtrent det eneste han syklet uten magetrøbbel.

– Ikke glemt at jeg har medalje fra NM, så helt katastrofalt har det ikke vært, sier han med et smil.

Skal lære av den beste

Etter to sesonger i Lotto-Soudal skal han neste år sykle sammen med Chris Froome i Israel Cycling Academy.

– Det blir kjempespennende. Dette blir som å starte med blanke ark. De har hentet ekstremt mange nye ryttere, så det vil nok ta tid å bygge opp laget og få det samkjørt. Å bli en del av et lag som satser på sammendraget, er noe jeg har savnet i Lotto. Dette går hånd i hanske med slik jeg ønsker å utvikle meg.

Han skal suge til seg all læring han kan fra 35-åringen som har vunnet Tour de France fire ganger.

– Hvis man er en klatrer og har lyst til å bli bedre i etapperitt, så finnes det ikke en bedre mentor enn Chris Froome - uansett hva folk måtte mene om han er ferdig eller ikke. Vi har snakket litt sammen under ritt gjennom høsten og han virker som en ekstremt fin fyr. Jeg gleder meg til å lære litt av ham.