TV 2 utpeker: Joe Biden er USAs neste president

TV 2s tallknuser Terje Sørensen er ikke i tvil: Det er ikke lenger mulig for Donald Trump å bli gjenvalgt som president i USA, etter at han nå utpeker Joe Biden som vinner i hjemstaten Pennsylvania.

– Pennsylvania har hatt ekstremt mange stemmer igjen å telle i dagene etter valget. Det har vært en klar tendens på at disse stemmene, som for det meste er poststemmer, har favorisert Biden klart. Vi tror at av de stemmene som er igjen, så vil Biden fortsatt hente mer enn Trump. Derfor føler vi oss veldig sikker på at denne staten vil gå til Biden, sier Sørensen.

Joe Biden har dermed sikret seg 284 valgmenn, og passerer med det den magiske grensen på 270 som er nødvendig for å vinne det amerikanske valget.

Spådommen som traff

Veien dit har vært alt annet enn enkel. En lang, intens og skitten valgkamp ble etterfulgt av en dramatisk valgnatt – hvor resultatet lot vente på seg. I to nervepirrende døgn har kandidatene byttet på å seire i viktige vippestater, og Biden og Trump har fulgt hverandre tett i kampen om Det hvite hus.

Det var på forhånd spådd at vippestaten Pennsylvania kunne bli avgjørende. Ekspertene fikk til slutt rett, og det er delstatens 20 valgmenn som sender demokraten over målstreken.

Donald Trump tok en tidlig ledelse i delstaten, og lå på et tidspunkt foran med over 700.000 stemmer. Dette var derimot før post- og forhåndsstemmene var opptalt.

INTENS VALGKAMP: Begge kandidatene brukte mye tid i Pennsylvania under valgkampen. Her er Biden på plass i byen Philadelphia på selve valgdagen. Foto: Angela Weiss/AFP

Sikker tallknuser

I takt med at disse stemmene ble registrert, har Biden sakte, men sikkert spist seg innpå republikaneren. Fredag formiddag, over to døgn etter valgnatten, er hele forspranget borte.

KLART RESULTAT: TV 2s valganalytiker Terje Sørensen erklærer Joe Biden som vinner av den avgjørende vippestaten Pennsylvania. Foto: Vebjørn Barlaup/TV 2

TV 2s valganalytiker Terje Sørensen er sikker i sin sak – herfra går det bare én vei for Biden i Pennsylvania.

Muggen Trump

Hvorvidt USAs sittende president Donald Trump kommer til å akseptere at motstanderen har vunnet, og at han må forlate Det hvite hus etter fire år, vites ikke.

Biden skal etter planen overta som president 20. januar 2021.

De to siste dagene har presidenten vært ute av syne, men talte for det amerikanske folk og pressen fra podiet ved Det hvite hus natt til fredag norsk tid.

Der raljerte en synlig misfornøyd Trump mot meningsmålinger som bommet, mediene som omtalte at Biden ville vinne med stor margin og kom også med sterke og feilaktige anklager om stemmejuks.

KRITIKK: USAs president Donald Trump holdt en sterkt kritisert tale timer før nederlaget var et faktum. Om litt over to måneder må han ut av Det hvite hus. Foto: Evan Vucci/AP Photo

– Om du teller de lovlige stemmene, vinner jeg lett. Hvis du teller de ulovlige stemmene, kan de forsøke å stjele valget fra oss, uttalte Trump.

Den siste påstanden, som presidenten ikke kom med beviser for, har blitt slaktet fra flere hold, deriblant av sentrale republikanere og lederen for USAs valgkommisjon. Flere sentrale TV-kanaler sluttet å sende talen da disse påstandene kom.

Hinter om Høyesterett

President Trump og hans valgkampapparat har også gått til en rekke søksmål i kritiske vippestater, og har både krevd at stemmetellingen skal stoppes og gjøres på nytt.

At Trump har gått til en rekke søksmål er noe TV 2s valganalytiker Terje Sørensen sier vi ikke kan ta stilling til.

– Vi må ta hensyn til tallene vi får. Dersom retten skulle gjøre noe annet, er det ting som står utenfor vår kontroll, sier han.

Under den omstridte talen uttalte han også at han tror at Høyesterett trolig vil kunne avgjøre måtte valgkampen.

Donald Trump har utpekt tre høyesterettsdommere, deriblant Amy Coney Barrett. Det er usannsynlig at hun vil komme presidenten til unnsetning. Foto: Jonathan Ernst/REUTERS

Republikanerne fikk tidligere i høst en stor seier da de fikk utnevnt Amy Coney Barrett som ny dommer der, og republikanskutnevnte dommere er nå i flertall der.

Da Trump onsdag uttalte at «Vi skal til høyesterett» og «vi vil at stemmingen stopper», poengterte New York Times at høyesterett kun behandler faktiske søksmål, og ikke abstrakte forslag.

Avisen skriver også at det per nå er høyst uklart i hvilket omfang søksmålene i anledning dette valget vil nå helt opp til høyesterett. Et søksmål fra Pennsylvania, som ble levert sist måned, vil sannsynlig bli behandlet der senere.