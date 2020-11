Makaveli Lindén dømt for drap – overføres til tvungen psykisk helsevern

Dommen fra Oslo tingrett, som falt torsdag, er i tråd med aktors påstand.

Også Lindéns forsvarer, advokat Øystein Storrvik, ba om tvungen psykisk helsevern.

– Dette er som vi ba om, så jeg regner med at dommen vil bli rettskraftig innen kort tid, sier Storrvik til TV 2.

Lindén har erkjent drapet, som fant sted i en leilighet på Majorstua i Oslo den 15 oktober i 2018. Heikki Paltto, som var et helt tilfeldig offer, ble drept med over 40 knivstikk i sin egen leilighet.

Under rettssaken i oktober sa Lindén at han tenker på saken hver eneste dag, og at han angrer dypt på det han har gjort.

Avdøde Heikki Palttos to foreldre er tilkjent 40.000 kroner hver i oppreisningserstatning.

Svensken er også dømt for et grovt ran forut for drapet. Ransofferet – også han en tilfeldig person – er tilkjent 8000 kroner i oppreisning.

Under rettssaken var det knyttet stor usikkerhet til Lindéns psykiske tilstand på drapstidspunktet. De rettsoppnevnte sakkyndige som har observert ham, ombestemte seg under rettssaken og landet på at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

«Retten legger til grunn at et langsiktig behandlingsopplegg innenfor faste rammer vil kunne bedre tiltaltes psykiske helsesituasjon», skriver Oslo tingrett.

Bistandsadvokaten til Palttos mor, advokat Gunhild Lærum, opplyser at de vil søke voldsoffererstatningskontoret om ytterlige oppreisning.

Etter ugjerningen i Oslo var svensken på rømmen i flere døgn, før han til slutt ble pågrepet av fransk politi på en togstasjon i Dijon. På flukten ble han anklaget for å ha drept en kvinne i Belgia.

Forsvarer Storrvik sier til TV at han forventer at belgiske myndigheter vil følge opp straffesaken så fort dommen fra Oslo tingrett er rettskraftig.