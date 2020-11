Gikk glipp av «Skal vi danse»-trening på grunn av karantene

Marte Bratberg (31) er den siste kvinnelige deltageren i «Skal vi danse»-konkurransen som nå nærmer seg finalen med stormskritt. Hun er programleder i God kveld Norge-studio på tv2.no sammen med Niklas Baarli (31).

Baarli hadde feber denne uken og sendte derfor både begge to i karantene, noe som går utover «Skal vi danse»-øvingen.

Tatt fem korona-tester

Programlederne har begge tatt tester for korona, som var negative. Dette ble test nummer fem for Bratberg.

– Dette var min femte test uten å noen gang ha hatt symptomer. Men det er tydeligvis folk rundt meg som liker å ha symptomer, så det har gått hardt utover meg, ler «Skal vi danse»-profilen.

Fredag kommer det nye retningslinjer for korona-situasjonen i Oslo og det er viktig at deltakerne holder seg friske for at programmet kan gjennomføres.

– Jeg er jo drit-forsiktig. Det eneste jeg gjør er å danse, så for meg blir det ikke noe annerledes, forteller hun.

I den siste delen av konkurransen danser «Skal vi danse»-parene to danser til to ulike koreografier, og etter helgen er det klart hvem som går inn i semifinalen.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, ser ingen grunn til å ta noen sjanser når det gjelder korona-situasjonen.

– «Skal vi danse» går nå inn i den mest intense fasen. Fire deltakerpar står igjen, og på lørdag blir det klart hvilke tre par som tar «pall-plasseringene» i konkurransen. Derfor skal Marte ha fullt fokus på dansingen fremover, sier Dahl og fortsetter:

– Vi har gjennom hele «Skal vi danse»-produksjonen praktisert et meget strengt smittevernregime. Slik koronasituasjonen i landet er nå, er det ingen grunn til å ta noen som helst sjanse på dette området heller.

Må ha tolv-timers økter

Det blir lange dager for Bratberg og dansepartner Benjamin Jayakoddy. Da er det ikke ideelt å miste en hel dag med dansetrening.

– Det er veldig spesielt. En dag er veldig viktig når man bare har seks dager på en hel dans, og nå når vi har to hele danser med to helt nye koreografier, sier Jayakoddy.

– Alle har det jo ganske kjipt om dagen, generelt. Vi er jo heldige som får lov til å være med på det her selvfølgelig, så nå bare flytter vi inn og gjør det beste vi kan, tilføyer Bratberg.

Danse-paret må ta igjen den tapte trenings-tiden ved å ha lengre treningsøkter enn vanlig.

– Det ble en tolv-timers økt i går og det blir en tolv-timers i dag også. Så vi gjør alt vi kan, for å ta oss til semifinalen, forteller Jayakoddy.

Se video-intervju øverst i saken.

Like mye nerver som før premieren

Bratberg innrømmer at stress-nivået før lørdagens sending er høyt og at hun kjenner på nerver som kan måle seg med de hun hadde før premieren av programmet.

– Man er litt mer skjør enn vanlig. Det er høyt tempo, mye tanker og mye nerver. Denne uken kjenner jeg at jeg nesten har like mye nerver som på premieren, sier programlederen.

Hun legger til at det er veldig spennende å føle på at man nærmer seg semifinalen og hvis paret går videre etter lørdag så er de sikret en pall-plass.

– Det er jo helt sjukt. Man har jo lagt veldig mye tid og energi og det er jo livet nå, sier Bratberg.