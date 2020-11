Norsk stjerneskudd (18) imponerer blant utlendingene

Se Bakke Olsen og Storhamar mot Lillehammer direkte på TV 2 Sumo og TV 2 Sport 2 i kveld kl. 18.55!



TV 2 Sportens ishockeyekspert Bjørn Erevik har satt opp det han mener er månedens lag i Fjordkraft-ligaen i oktober.



Se hele begrunnelsen i videovinduet over!



Keeper:



Nicklas Dahlberg (Frisk Asker):



94,7% i redningsprosent leverer svensken. I tillegg til hele 230 redninger. Bare Narviks Fröberg har måttet redde flere pucker enn Frisk Askers sisteskanse.



Backer:



Kalle Ekelund (Vålerenga):



Ingen scoringer så langt på Ekelund men ni målgivende pasninger har det blitt på svensken. Har også nest best pluss/minus-statistikk i ligaen.



Albin Lindgren (Vålerenga):



Åtte poeng så langt på Vålerengas svenske back. Har sett bra ut og det var vel kanskje å forvente etter det man så da Lindgren spilte i Stjernen.



Forwards:



Austin Cangelosi (Lillehammer):



Ligaens toppscorer. Lillehammer-fansen hadde all grunn til å være fornøyd da Cangelosi igjen skulle ta på seg Lillehammer-trøya. Han har levert så langt. Ni scoringer har det blitt.



Bobby MacIntyre (Frisk Asker):



Lederen av poengligaen. Har levert i poeng i nesten samtlige matcher så langt og vist at han håndterer større baner på europeisk is og levert meget bra for Frisk Asker.



Eskild Bakke Olsen (Storhamar):



Bakke Olsen har så langt faktisk flest pluss/minus i ligaen. Hele elleve pluss er ikke noe annet enn imponerende fra unggutten fra Hamar. Sønn av tidligere storspiller Tom Erik Olsen. Det viser at det gror godt i norsk yngre hockey og Bakke Olsen har virkelig tatt vare på de sjansene han har fått på Hamar denne sesongen.