Valgobservatører: – Trump har grovt misbrukt sin posisjon

Det er valgobservatører fra OSSE som ifølge CNN kritiserer presidentens oppførsel i forbindelse med valget.

– Grunnløse anklager om systematiske mangler, særlig fra den sittende presidenten, skader offentlighetens tillit til demokratiske institusjoner, sier de i en uttalelse.

– Misbruker sin stilling

I en ny uttalelse til avisa Stuttgarter Zeitung anklager lederen for oppdraget, Michael Link, Trump for grovt misbruk av sin posisjon som president.



– Det mest forstyrrende var at med alle symbolene på makt som presidentembetet og Det hvite hus innebærer, ba USAs statsoverhode om at man skulle slutte å telle stemmer fordi han angivelig hadde vunnet, sier Link, som selv er tysk parlamentariker.



Han kaller dette grovt maktmisbruk, og legger til at anklagene om valgfusk er grunnløse.



Trump har blant annet krevd at tellingen av stemmer stanses i flere stater, og han har sendt inn søksmål i Georgia etter at 53 stemmer som ble regnet med skal ha ankommet for sent.

Trumps administrasjon har varslet en rekke søksmål den nærmeste tiden.

Det har det siste døgnet vært opprør flere steder i USA.

– Måten Trump oppfører seg på kan være direkte farlig, da han stiller spørsmålstegn ved valgresultatene og på den måten girer opp sine velgere. I verste fall kan dette føre til sammenstøt og mye vold, sier Hilmar Mjelde, Seniorforsker ved NORCE Forskningsinstitutt, til TV 2.

– Godt gjennomført

OSSE roser videre måten valget er gjennomført på.

– Det er gjennomført på en svært organisert måte, til tross for usikkerhet rundt lover og covid-19-situasjonen. Det er godt gjennomført, melder de.

102 valgobservatører fra OSSE ble sendt for å overvære den amerikanske valgkampen, etter invitasjon fra amerikanske myndigheter. De vil publisere en fullverdig rapport når resultatet er klart.