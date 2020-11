Tenåringer tiltalt for å forsøke å drepe mann (18) med machete

Søndag kveld den 6. oktober i fjor befant 18-åringen seg ved Veitvet T-banestasjon i Oslo.

Han havnet da i en opphetet krangel med en jevnaldrende mann. Da kom en 17-åring løpende til stedet. Ifølge en tiltale hos Oslo tingrett skal 17-åringen da ha stukket 18-åringen i ryggen med en machete.

18-åringen forsøkte å rømme fra stedet, men ble innhentet av en gjeng på fire. To i gjengen skal ha grepet tak i 18-åringen, holdt ham fast og slått ham flere ganger. Imens skal de to andre – et brødrepar på 17 og 15 år – ha stukket ham flere ganger med macheten.

Var bevisstløs

18-åringen begynte å blø kraftig, og ble påført livstruende skader. Han klarte etter hvert å rømme til sin egen leilighet. Der rakk han å varsle politiet, før han mistet bevisstheten.

Nødetatene ankom stedet kort tid etterpå, og ga livreddende behandling. Han ble fraktet til Ullevål sykehus, og måtte på operasjonsbordet.

– I dag har han det bra. Men det er flaks at det går bra når det er stikkvåpen involvert, sier hans bistandsadvokat Brit Kjelleberg, til TV 2.

Kun bagateller

Nå er gjengen på fire tiltalt for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk. Alle de fire er i dag mellom 15 og 19 år gamle.

Ingen av aktørene ønsker å fortelle noe om hva konflikten som ledet til knivangrepet dreier seg om, men TV 2 er likevel kjent med at det dreier seg om små bagateller. De involverte hadde ingen kjennskap til hverandre fra før.

Tidligere på kvelden skal fornærmede og en kamerat ha kjørt forbi de siktede og sneiet borti en av dem med bilen.

Det reagerte tenåringsgjengen kraftig på, og de skal ha krevd at fornærmede og kameraten kom ut av bilen. Da ble 18-åringen angrepet med machete.

Opprinnelig var det ni siktede, men sakene mot de resterende fem er henlagt på bevisets stilling.

Erkjenner ikke straffskyld

TV 2 har vært i kontakt med alle de tiltaltes forsvarere. Ingen av dem erkjenner straffskyld.

Cecilie Nakstad forsvarer den ene broren som er tiltalt for drapsforsøk. Hun ønsker ikke å gå inn på hva han har forklart for politiet.

– Men han har gitt en fyldig forklaring til politiet, og han erkjenner ikke straffskyld, sier Nakstad.

Den andre brorens forsvarer, Beatrice Brøndtrup, ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt.

De to andre er 17 år gamle, og er tiltalt for medvirkning. Heller ingen av dem erkjenner å ha gjort det de er tiltalt for.

Saken vil bli behandlet i Oslo tingrett mellom den 24. november og den 2. desember.