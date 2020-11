– Det er noe fundamentalt galt

TV 2s eksperter har trillet terning etter første del av sesongen i Fjordkraft-ligaen. Ett lag får stryk med terningkast én mens et annet hylles med terningkast seks. Se oversikten under!

Fjordkraft-ligaen er godt i gang, og etter ni serierunder er det Vålerenga som topper tabellen med 24 poeng. Frisk Asker, som ble plassert helt nede på 6. plass i TV 2s tabelltips, er nummer to på tabellen. Norgesmesteren fra 2019 har sanket like mange poeng som Roy Johansens menn, med én kamp mer spilt.

I andre enden av tabellen er det ett lag som virkelig stikker seg ut. Stavanger Oilers, som tok et suverent seriegull forrige sesong, ligger i øyeblikket på 9. plass. Oilers var storfavoritt til å ta et nytt seriegull, men etter åtte kamper har laget fra vest tapt seks kamper etter full tid. Til sammenligning gikk de poengløse av isen kun fire ganger gjennom hele forrige sesong ...

I den ferskeste episoden av TV 2-podkasten Hockeyprat har våre eksperter, Jesper Hoel og Bjørn Erevik, gitt sin dom over det lagene har levert så langt. Du kan høre podcasten her.



Her er et skriftlig sammendrag av terningkastene:

Frisk Asker: 6

Spillemessig fremstår laget mye bedre enn på lenge. De er solide defensivt godt hjulpet av en strålende målvakt i Nicklas Dahlberg. De har også utviklet det offensive spillet sammenlignet med forrige sesong og ikke minst da de vant NM-gullet sesongen før. Da de tapte skuddstatistikken i stort sett alle kamper og forsvarte seg til tittelen. Laget har ligaens poengkonge i Bobby MacIntyre som har funnet kjemien med Hampus Gustafsson. Enda viktigere er det for Frisk Asker at de har flere rekker som produserer jevnt. Lagets prestasjoner i forhold til forventningene gjør at de får full score. Terningkast 6!

Vålerenga: 5

Vålerenga leverer som forventet og har sett knallsterke ut fra første stund. Roy Johansen disponerer en solid tropp som er vond å møte. Etter litt starttrøbbel i overtall har de vært best av alle i denne fasen av spillet de siste fem kampene. Samtidig har de sluppet inn færrest mål av alle. I en tropp med mange profiler og erfarne spillere, er det også gøy å se at en unggutt som Calle Spaberg Olsen bidrar offensivt. Steffen Søberg har sjeldent en svak kamp og også her har Vålerenga en spennende unggutt i Tobias Breivold. Det er ikke mye som skiller Vålerenga fra full pott. Men tapet mot Lillehammer, kampen mot Frisk Asker hvor Ekelund stjal showet og en knepen seier mot Sparta trekker ned til terningkast 5.

Storhamar: 5

Prosjekt Gjøse har foreløpig gitt et solid totalinntrykk og den nye Storhamar-treneren har raskt satt sitt preg på laget. Storhamar har en spennende mix av spillertyper som Anders Gjøse har lykkes med å få mye ut av. Patrick Thoresen er ikke overraskende lagets fremste offensive våpen, men ungguttene Jacob Lundell Noer, Simen André Edvardsen og Eskild Bakke Olsen har alle bidratt sterkt fremover for laget som har scoret flest mål i Fjordkraft-ligaen. Hamar-laget var inne i en tung periode hvor de tapte mot MS, vant ufortjent mot Narvik og tapte mot Stjernen, men har fått skikk på spillet igjen og står med fire strake seire. Totalvurdering gir terningkast 5.

Sparta: 4

Sparta har spillemessig levert til en femmer, men resultatmessig levert til en treer på terningen. Blåtrøyene fra Sarpsborg spiller bra og har tidvis kjørt over motstandere uten å få noe særlig betaling. Resultatet er bare elleve poeng på ni kamper. Så langt har de kun slått lag som vi har tippet lenger ned på tabellen, men på en god dag kunne Sparta vunnet kampene sine mot Vålerenga, Storhamar og Stavanger Oilers. Skal de vinne disse kampene, er de avhengig av at Hans Kristian Jakobsson og Niklas Roest bidrar med mer offensivt. Så langt har duoen kun én scoring og seks målgivende pasninger seg i mellom. Vi gir Sparta terningkast 4.

Grüner: 4

Grüner er tippet nederst på tabellen av de aller fleste, men har overrasket positivt i sesongens første del. Det er overhodet ingen som hadde trodd at de skulle ligge foran Stavanger Oilers etter ni kamper! Seirer mot Narvik og Stjernen, samt overtidstap mot MS, har gitt mannskapet fra Grünerløkka syv poeng. Til sammenligning sanket de 16 poeng på 45 kamper forrige sesong. Carl Wassenius har vært lagets offensive spydspiss, men også Christoffer Larssen Berger og Håvard Salsten har startet sesongen godt. Grüner har en god form på spillet sitt, men er avhengig av å stramme opp det defensive for å holde seg over streken fremover. Enn så lenge har de god grunn til å være fornøyde i Grüner. Et velfortjent terningkast 4.

Lillehammer: 3

Lillehammer er i rute poengmessig, men prestasjonene på isen har skuffet våre eksperter. Offensivt er det kun Austin Cangelosi som leverer jevnt, mens Nick Dineen, Julius Persson, Ben Holmstrom og Andreas Martinsen har vært fraværende. Martinsen, som endelig scoret i siste kamp før pausen, ser ut til å mangle selvtillit i det offensive spillet. Laget har også defensive utfordringer, mens målvakt Joona Partanen har levert svært varierende for sin nye klubb. Unge Trym Gran leverer når han får sjansen, men hvis Lillehammer skal kjempe seg oppover på tabellen er det førstekeeper Partanen som først og fremst må ta ansvar. Vi er litt skuffet og gir L.I.K. terningkast 3.

Manglerud Star: 3

Forventningene til MS steg betraktelig da de hentet inn spillere som Lars Haugen, Mats Trygg og Steffen Thoresen. Spesielt Haugen, som vi forventet skulle være ligaens beste målvakt, skulle gi Oslo-klubben en ny dimensjon og bidra til mer stabilitet. Men så langt har Haugen vært alt annet enn stabil. Det er uvant å se fra en som i lang tid var førstevalget på landslaget og har hatt en solid karriere utenlands. Resultatmessig har det likevel ikke vært så ille for MS som ligger på 5. plass etter ni kamper. Nyervervelsene Jesper Öhrvall, Ole Bjørgvik Holm og Robin Haglund Mathisen har startet sesongen godt. Vår totalvurdering er terningkast 3.

Stjernen: 3

Foran klubbens 60-årsjubileum rustet Stjernen opp med mange spennende importer. Så langt er det ikke alle som har gjort seg fortjent til et kakestykke når klubben tar steget inn i 60-åra den 18. november. Stjernens tropp er såpass ubalansert at de må levere hver eneste kamp for at klubben skal realisere ambisjonene om å kjempe på øvre halvdel. De slipper inn mye mål og kollektivet varierer veldig i prestasjonene. Derfor er det positivt for Stjernen at rekken med Heier, Reichenberg og Niskakangas ser ut til å ha funnet kjemien. Akkurat nå trenger laget spillere som går foran, og da kan den trioen bli svært viktig fremover. Terningkast 3.

Narvik: 2

Narviks inntog på toppnivå var et eventyr men denne sesongen har laget fra nord hatt store problemer. Forventningspresset ser ut til å ha vært for stort for troppen med mange nye fjes. Mellom stengene har Oscar Fröberg levert meget bra og lagets store utfordring finner vi heller ikke i forsvarsrekkene. Det er lagets prestasjoner fremover på isen som har vært Narviks store akilleshæl så langt. De har scoret færrest mål og har soleklart færrest skudd på mål totalt. Ludvig Steenberg er lagets toppscorer med fire mål – færrest av alle de ti lagenes interne toppscorer. Narvik har så langt kun spilt tre hjemmekamper, så med fem strake kamper i Nordkraft Arena i vente, kan inntrykket raskt snus av hjemmesterke Narvik. Terningkast 2.

Stavanger Oilers: 1

Stavanger Oilers vant serien med 23 poengs margin forrige sesong og var storfavoritt til å ta et nytt seriegull. Men etter to seirer på åtte kamper, mener våre eksperter at dette var det letteste terningkastet av alle. Så og si ingenting har stemt for Oilers denne sesongen. Selv om de nok savner bidragene til Mathias Trettenes, Kristian Forsberg og Nolan Zajac, blir denne forklaringen altfor enkel for deres historisk svake sesongstart. Det er noe fundamentalt som ikke stemmer i Oilers-leiren for tiden. Selv om ledelsen i klubben ikke er kjent for å handle på impuls, må dette snu raskt for at trener Todd Bjorkstrand skal beholde jobben. Klubbledelsen har full tillit til treneren foreløpig, men vi vet alle at trygghet ikke er noe som følger med en trenerjobb i moderne toppidrett. Dette blir stryk. Terningkast 1!