Rhiannon Hovden Edwards, som leder Virkes arbeid med kultur- og opplevelsesnæringen, sier at de nye nasjonale smitteverntiltakene som ble presentert torsdag, er svært dårlige nyheter for utelivsbransjen.

– I praksis blir dette kroken på døra. Samtidig har vi full forståelse for at hensyn til samfunnssikkerheten gir behov for tiltak, sier Virke-sjefen Edwards til TV 2.

Hun omformulerer en tekstlinje fra deLillos for å beskrive alvoret som rammer en allerede hardt rammet næring:

– Festen er over, det er ikke kake igjen.

Virke-sjefen sier at fremtiden til serveringsbransjen er svært usikker etter de inngripende koronatiltakene. Statsminister Erna Solberg oppfordrer nordmenn til å holde seg mest mulig hjemme, og ha minst mulig sosial kontakt med andre.

– Veldig krevende

Ved midnatt, natt til lørdag 7. november iverksettes endringene med nasjonal skjenkestopp klokken 24. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter klokken 22.

I serveringsbransjen fører én-meterskravet mellom gjester på samme bord til redusert kapasitet, og med økende smittetall uteblir gjestene mens det renner inn med avbestillinger.

Edwards sier til TV 2 at reiseliv, kultur og servering sysselsetter rundt 200.000 personer i Norge.

– De har stått i en veldig krevende situasjon siden mars. Den økonomiske bufferen fra egenkapitalen er spist av jevnt og trutt hele veien. Situasjonen gjør det ekstremt vanskelig å planlegge fremover og tusenvis av arbeidsplasser står nå på spill, sier hun.

Virke-sjefen mener at virksomhetene må få bedre forutsigbarhet, bedre og mer langsiktige kompensasjonsordninger og forutsigbare lønnstilskudd.

– Det er bransjene som lever av å samle folk som bærer den største kostnaden av restriksjonene som sikre oss som samfunn mot pandemien. Men da må også samfunnet gi tilbake til bransjene en sikkerhet for at de vil får hjelp til å komme igjennom krisen de står i, sier Edwards til TV 2.

Utesteder stenger i Bergen

16 utesteder i Bergen har bestemt seg for å stenge dørene midlertidig etter at myndighetene skjerper tiltakene for utestedene.

Bergen kommune har varslet at nye lokale tiltak vil komme torsdag kveld.

Ti av utestedene tilhører Ricks AS, som driver tolv utesteder i Byen, skriver Bergens Tidende.

Bargruppen Drift AS stenger også ned to av sine åtte utesteder, mens Alexander Arnø stenger ned utestedene Stereo, Tempotempo, Nedre Nygård og Okidoki.

NHO: – Uforsvarlig

NHO Reiseliv mener de nye koronatiltakene setter reiselivet tilbake til samme situasjon som i mars, og vil at kompensasjonsgraden må heves til 80 prosent.

Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener at nye retningslinjer for samlinger og anbefalinger om mindre sosial aktivitet vil ramme alt av restaurant og uteliv og hele hotellnæringen.

– De nye tiltakene fra regjeringen setter reiselivet tilbake til samme situasjon som i mars. Derfor må kompensasjonsgraden heves til 80 prosent som i vår, og utbetalingstaket for hver bedrift økes til 80 millioner kroner. I den situasjonen vi står i nå, er alt annet uforsvarlig. Det blir dessuten meningsløst med en momsøkning for reiselivet nå, sier reiselivsdirektøren.

Forrige uke økte regjeringen kompensasjonsgraden fra 50 til 60 prosent av faste kostnader.

En analyse gjennomført av NHO på oppdrag for NHO Reiseliv viser at reiselivet har tapt 46 milliarder kroner i perioden januar – september 2020 sammenlignet med samme periode i fjor.

Også Virke Reiseliv krever høyere kompensasjon.

− Regjeringen må tilpasse virkemidlene sine til virkeligheten reiselivsnæringen står i. I Danmark får reiselivsvirksomheter, som har et slikt omsetningstap som de fleste i Norge opplever, 90 prosent kompensasjon. Det er ingen grunn til at ikke norske virksomheter skal få det samme, sier Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv.

