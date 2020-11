Manchester-avis: Manchester United har kontaktet Mauricio Pochettino

Manchester United skal ha kontaktet Mauricio Pochettino med tanke på å overta managerjobben etter Ole Gunnar Solskjær.

Dette skriver Manchester Evening News torsdag.

Det er avisens fremste United-skribent, Samuel Luckhurst, som skriver dette.

Han oppgir ingen kilder for opplysningene og ingen i klubben kommenterer opplysningene. Det går heller ikke fram om tanken er å erstatte Solskjær nå eller på et senere tidspunkt.

Avisen skriver at den innerste kretsen rundt Solskjær fortsatt støtter nordmannen, men minner om at laget med tap mot Everton til helgen vil havne på 17. plass i Premier League.

Manchester United har tapt tre av seks ligakamper så langt. Forrige gang de tapte sine fire første av sju åpningskamper i ligaen var i 1989-1990-sesongen.

Artikkelen kommer etter at Solskjær har hatt en heller begredelig start på ligasesongen, med nok en svak kamp onsdag mot tyrkiske Basaksehir i mesterligaen, der det ble tap 1-2.

– Jeg avstår fra å kommentere

Etter tapet fikk Solskjær spørsmål om egen fremtid som manager, men skal ha valgt å le bort akkurat det.

– Jeg avstår fra å kommentere en sånn ting. Det er selvsagt tidlig og meninger er der ute hele tiden. Du må holde deg sterk, sa Solskjær ifølge sjefsskribenten rundt Manchester United i Manchester Evening News, Samuel Luckhurst.

Sjefsskribentenen i lokalavisen som følger klubben tettere enn de fleste er ikke av det nådige slaget onsdag kveld. I sin omtale av kampen skriver han «Ole Gunnar Solskjær risikerer sin fremtid i Manchester United etter tvilsomme avgjørelser». Med andre ord: Nordmannens jobb er i fare.

Den vanskelige sesongstarten har satt fart i spekulasjonene om United kommer til å gi kristiansunderen sparken. Han fikk også spørsmålet etter onsdagens tap, men henviste da til at han var ansatt av klubben for å gjøre en best mulig jobb.

– Jeg er full av energi

Pochettino legger selv ikke skjul på at han er klar til å begynne å trene igjen, når anledningen måtte by seg.

– Jeg er full av energi og hadde elsket å være involvert igjen, men samtidig må jeg vente på det rette øyeblikket. Du må vente på det rette prosjektet, sa argentineren da han gjestet Sky Sports Monday Night Football-studio mandag.

Argentineren Pochettino, som i 2019 måtte forlate trenerjobben i Tottenham, har tidligere uttalt at han gjerne ser seg selv som manager i Manchester United.

– Jeg kommer ikke til å lukke noen dører. Jeg lærte da jeg var veldig, veldig ung da Jorge Griffa (Pochettinos tidligere trener journ.anm) sa til meg: «Mauricio, fotball kommer til å diktere veien din». Jeg venter på å føle hva som er riktig prosjekt for oss, sa Pochettino.