Skei Grande stempler åkerhistorien som politisk spill. «Følte meg maktesløs mot henne», svarer han som var 17 år

Mannen som i 2008 sier han hadde sex med Trine Skei Grande under en bryllupsfest i Trøndelag reagerer på at Grande i sin nye bok nok en gang drar frem hendelsen i offentligheten.

«Det jeg derimot kan si noe om, er hvordan det var å stå i stormen som startet med at en liten gjeng høyreekstreme bloggere i Resett bestemte seg for at jeg skulle tas. Bakgrunnen var en kombinasjon av visse menns irritasjon over #metoo-kampanjen, og et sterkt ønske fra ytre høyre om å holde Venstre ute av regjering.»

Dette skriver Trine Skei Grande i sin nye bok. Der har hun viet et helt kapittel med tittelen «Et stormløp fra ytre høyre» til å beskrive det hun omtaler som sladderhistorier, rykter og del av et skitten politisk spill.

«En sladrehistorie»

Bakgrunnen er en bryllupsfest i august 2008, da Skei Grande var 38 år gammel, nestleder i Venstre og ifølge en nå 29 år gammel mann - som da var 17 år - hadde to frivillig sex.



I 2018 valgte Grande å gå ut i Aftenposten og fortelle åpent om at hun «ikke er noen overgriper».

«Det var snakk om en sladrehistorie som lå ti år tilbake i tid, og som stammet fra et arrangement der jeg ikke kjente noen som kunne være sannhetsvitne for meg» skriver Grande i boken.

– Følte meg hjelpeløs mot henne

TV 2 har snakket med mannen, som i dag er 29 år gammel. Han reagerer sterkt på hvordan Venstres tidligere partileder og statsråd omtaler hendelsen og oppmerksomheten rundt den på i boken.

– Historien fra bryllupet var sannheten. Men det var Trine selv som tok saken ut i det offentlige rom. At hun i dag fortsatt omtaler det som rykter og kaller det et politisk spill er uforståelig, sier mannen til TV 2.

I boken angriper Skei Grande også Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe for å ha brukt historien til å ødelegge en pressekonferanse i forkant av Venstres landsmøte noen uker senere.

Borten Moe er i slekt med den nå 29 år gamle mannen.

Ola Borten Moe gikk nemlig offentlig ut på sin Facebook-side og kritiserte Grande i etterkant av at VG hadde avslørt hvordan Grandes rådgivere hadde spredd påstander om at gutten Grande hadde hatt sex med var psykisk ustabil, «ressurssvak», «litt enkel», uten jobb.

– Jeg er glad for at Ola skrev Facebook-innlegget i forståelse med meg, og jeg godkjente det gladelig. Jeg følte meg hjelpesløs mot henne og hennes stab med den kampanjen de kjørte for å få meg fremstilt som tilbakestående og at min side av saken ikke var troverdig, sier mannen til TV 2.

Borten Moe: Stod opp for familien

Grande mener Borten Moe gjorde dette for å avlede medienes oppmerksomhet på en trakasserende tekstmelding sendt til Liv Signe Navarsete fra en hyttetur Borten Moe selv deltok på.

«Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at han la ut den posten om meg for å avlede oppmerksomheten fra den hendelsen, og det at han mer eller mindre ødela landsmøtet vårt i samme slengen, var vel mest en bonus» skriver Grande.

I en tekstmelding til TV 2 skriver Ola Borten Moe:

«Det var nødvendig å stå opp for en i familien som det hadde blitt spredd usanne og diskrediterende rykter om», skriver han.

Skei Grande: – Lei meg

Trine Skei Grande sier til TV 2 torsdag ettermiddag at hun bare vil beklage at hun gikk ut offentlig i Aftenposten med sin versjon av opptrinnet fra 2008, da hun erklærte at hun ikke var noen overgriper.

– Jeg er lei meg for at jeg snakket i Aftenposten om saken, men det var ingenting om han i den saken, sier Skei Grande.

På spørsmål om måten hennes rådgivere omtalte mannen med nedsettende karakteristikker, sier Grande dette:

– Jeg har ingen kommentarer på den saken. Det jeg har å si om den saken står i boka, sier hun.