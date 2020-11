Tiltalt (36) hevder kriminelle skulle «gi Slengesol en lærepenge»

En av de to tiltalte forteller at Petter Slengesol ble mishandlet, fordi han svindlet kriminelle i en narkotikasak. – Fullstendig vanvidd, sier Slengesol.

I to sene nattetimer i 2015 ble Petter Slengesol mishandlet på det groveste bak i sin egen varebil.

To polske statsborgere er i dag tiltalt for grovt ran av ham og Reidar Osen.

Beskyldte Slengesol for narkokrim

På andre dag av rettssaken forklarte den første av de to tiltalte - en 36-åring - at overfallet på Slengesol var knyttet til et oppgjør i narkomiljøet i Bergen.

Mannen fortalte at Petter Slengesol skulle få en «lærepenge», fordi han hadde svindlet kriminelle i en narkotikasak.

– Det er fullstendig vanvidd og har selvsagt ikke rot i virkeligheten, sier Petter Slengesol til TV 2.

I retten satt Slengesol både preget og sjokkert, og hørte tiltalte forklare hvordan han angivelig var involvert i omfattende narkotikaomsetning i Bergen.

Politiet har vært klare på at de ser bort fra disse påstandene.

Saken fortsetter under bildet

TILTALTE: To menn fra Polen sitter på tiltalebenken - en 32 og en 36 år gammel mann. Politiet mener disse to sto bak ekstrem vold mot både Reidar Osen og Petter Slengesol. Tegner: Lars Slettebø.

– Stjålet av lasten

Den tiltalte 36-åringen har bodd flere år i Bergen og forklarte seg på gebrokkent norsk. Han fortalte at Petter Slengesol hadde svindlet det rumenske narkotikamiljøet i Bergen og «stjålet av lasten».

Ifølge polakken dreide seg om omsetning av amfetamin og at rumenere hadde bestilt et oppdrag hvor Petter Slengesol skulle tas.

36-åringen forklarte også at Slengesol holdt tilbake penger som tilhørte rumenerne. Det skal ha vært årsaken til at noen ville gi ham en lærepenge.

Tiltalte skal ha fått tilbud om å kjøre de som skulle oppsøke Slengesol, og takket ja til det. Møtet med personene gjorde inntrykk.

– Det var tre ganske store menn. Det var som Petter sa, de var store som fjell. Mye større enn meg, sier tiltalte.

Saken fortsetter under bildet

BLODBAD: Dette er politiets bilde fra bilen til Petter Slengesol. Blodflekkene på bilder stammer skal stamme fra mishandlingen. Foto: Politiet

Erkjente medvirkning

Slengesol visste fra før av at 36-åringen allerede i januar ba om å forklare seg for politiet og erkjenne straffskyld. Inntil da hadde han nektet enhver befatning med saken.

I januar 2020 satt den tiltalte 36-åringen godt i «saksen», ettersom politiet hadde sikret seg DNA-spor som koblet ham til begge de aktuelle sakene.

DNA fra en avrevet hanske i Slengesol-saken. Og DNA funn på buksen til Reidar Osen.

I løpet av de tre avhørene i januar 2020 fortalte han også at de to polske brødrene, den andre tiltalte (32) i saken, samt den tidligere siktede 37-åringen også har vært involvert i begge sakene.

Hevder Osen regisserte bortføringen

Tilbake i retten forklarte 36-åringen at Osen avtalte med de to tiltalte at det skulle arrangeres et overfall midt i Bergen sentrum.

Han forklarte at dette skulle se ut som en profesjonell kidnapping.

Selve årsaken til den orkestrerte bortføringen, skal ifølge tiltalte være at Osen ville lage blest og rette politiet sitt søkelys mot en rumensk gjeng.

Saken fortsetter under bildet

ILLUSTRASJON: Rettstegner har illustrert situasjonen der den kidnappede Reidar Osen skulle legges i en grav på et øde sted utenfor Bergen. Rettstegner: Lars Slettebø

Denne gjengen skal angivelig ha lånt 500.0000 kroner av Osen, fordi de selv skyldte penger til en kriminell gjeng i hjemlandet.

Da disse sa til Osen at de overhodet ikke hadde planer om å betale tilbake, mener tiltalte at bergenseren hyret dem inn for å orkestrere bortføringen og gi ham skader som han kunne si stammet fra gjengen som skyldte ham penger.

– Hvorfor skulle vi kidnappet Osen midt i sentrum, kun noen hundre meter fra politistasjonen midt på dagen? Det hadde aldri vært mulig å gjennomføre en kidnapping der på dette tidspunktet. Vi hjalp heller bare Reidar inn i bilen, sier han.

– Faller på sin egen urimelighet

– Jeg er den som har sørget for at politiet ikke har henlagt saken så dette faller på sin egen urimelighet, sier Reidar Osen til TV 2.

Han er merkbart forbannet og provosert over påstandene som fremsettes fra en av de som har bortført og mishandlet ham i to timer.

– Jeg har hele tiden ønsket saken oppklart. Og jeg har presset på. Så hvorfor skulle jeg arrangere dette?

Osen forteller at hendelsen og skadene har påført ham så store fysiske skader og hendelser at han også er blitt delvis medisinsk ufør.

– Selv om politi og påtale er overbevist om at dette ikke er korrekt, provoserer det meg at 36-åringen ikke er tiltalt for falsk forklaring.

Saken fortsetter under bildet

BRUTALT MISHANDLET: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet i sin egen bil. Saken er en av de mest omtalte kriminalsakene i Norge de siste årene. Foto: TV 2 / Privat

Falsk forklaring?

Begge bistandsadvokatene, Einar Drægebø og Ellen Eikeseth Mjøs, reagerer på at det ikke er tatt ut tiltalte for falsk forklaring.

– Ja, det reagerer jeg ganske sterkt på. Det er åpenbart at det kommer ut opplysninger om Reidar Osen som er feil og det har vi klaget på, men klagen er blitt avvist, sier Drægebø.

– Petter Slengsol er beskyldt for alvorlig kriminalitet. Det er svært alvorlig for ham, og det er feil å ikke ta ut tiltale om falsk forklaring, sier Mjøs.

På spørsmål til politiadvokat Jørgen Henriksen om hvorfor 36-åringen ikke er tiltalt for falsk forklaring, når han tross alt fremmer svært alvorlige påstander mot de to voldsofrene, svarer han følgende:

– Det er forsåvidt ikke uvanlig i straffesaker at noen lyver. Noen ganger vil den påståtte gjerningsmannen peke på noen og påstå at de ikke snakker sant, og jeg vil si at dette faktisk er noe vi opplever i mange saker. Dette skjer også i enda mer alvorlige saker, sier Henriksen.

Saken fortsetter under bildet

TILTALE: Politiadvokat Jørgen Henriksen mente det ikke var nødvendig å ta ut tiltalte for falsk forklaring selv om han ikke fester lit til historiene som ble fortalt i retten. Foto: Kåre Breivik / TV2

Dette er de to tiltalte

De to tiltalte var godt kjent i Bergen, de bodde og jobbet i byen og trivdes godt på flere av byens populære utesteder.

Dette vet vi om de to tiltalte:

Tiltalt 36 år:

Polsk statsborger (36) som kom til Bergen i 2012. Han bodde først på Laksevåg før han flyttet til nabokommunen Askøy.

Han har kjæreste og barn i Polen. Mens mannen bodde i Bergen jobbet han blant annet for renovasjonsselskapet BIR. Senere jobbet han som bussjåfør i bergensområdet.

Politiet får DNA-treff i juli 2019. DNA fra tiltalte matcher DNA funnet på en avrevet hanskefinger knyttet til overfallet på Petter Slengesol februar 2015.

36-åringen ble pågrepet på vei til jobb. Ved husransakelse hos mannen fant politiet både finlandshette og pepperspray, som ifølge Petter Slengesol ble benyttet da han ble overfalt.

I august 2019, klarte politiet også å få DNA-treff ved nærmere kontroll av buksen som Reidar Osen hadde på seg da han ble overfalt desember 2015. Dermed ble mannen også koblet til Osen-saken.

Tiltalte nummer 1 ble pågrepet og varetektsfengslet august 2019.

Saken fortsetter under bildet

BILEN: I dette kjøretøyet ble Reidar Osen fraktet og utsatt for vold av flere gjerningsmenn i desember 2015. Foto: Privat

Tiltalt 32 år:

Polsk statsborger (32) som kom til Bergen i januar 2015, ikke lenge før Petter Slengesol ble overfalt.

Tiltalte nummer to jobbet blant annet for et bemanningsselskap i Bergen. I januar 2020 får politiet endelig et nytt gjennombrudd i saken og kan gå til pågripelse av vedkommende.

DNA fra denne tiltalte 32-åringen matcher DNA som ble funnet på et avrevet bukseben som tilhørte Petter Slengesol.

Mannen hadde registrert adresse på Nesttun. Her bodde han sammen med sin bror, som frem til våren 2020 var siktet i saken. Den tredje siktede er 37 år.

Broren bodde i Bergen i flere år og jobbet sammen med den tiltalte 36 åringen i renovasjonsselskapet BIR.

Politiet valgte å henlegge saken mot den tredje siktede, til tross for at den tiltalte 36-åringen i tre avhør i januar 2020 fortalte at han var involvert. Den tredje siktede ble avhørt i Polen 2019, men nektet straffskyld.

I juni 2020 ble 32-åringen utlevert fra Polen og ankom Norge i et polsk militærfly.

Saken fortsetter under bildet

OVERLEVERING: Et polsk militærfly landet på Oslo lufthavn i juni for å utlevere en polsk mann som er tiltalt i to grove ranssaker. Her går mannen ut av flyet, fulgt av tre personer i gule vester. Foto: Thomas Evensen / TV 2.

Brukte Kripos-drakter

Politiet mener de to polakkene har opptrådt svært profesjonelt. Ifølge avhør skal ranerne blant annet benyttet såkalte «Kripos-drakter» for å legge igjen minst mulig spor.

Utenpå klærne, som er like draktene krimteknikere fra politiet bruker, skal gjerningsmennene ha benyttet "vanlige" klær, ifølge den siktede 36-åringen.

Draktene skal ha vært hvite og folieaktige, med hetter. Alle ranerne var i tillegg utstyrt med finlandshette og hansker og ifølge ofrene var de svært diskret i måten de kommuniserte.

De tiltalte skal ha overvåket både Slengesol og Osen i forkant av overfallene og i begge tilfeller benyttet GPS-tracker til å overvåke sin ofre.

Kjøpte GPS-trackere i Polen

GPS-tracker ble kjøpt inn i Polen, ettersom trackere de skal ha kjøpt på Voss, ikke var gode nok.

Det er politiets teori at de kjørte til Biltema på Voss for ikke å ikke legge igjen spor. Fra Polen fikk polakkene tak i spesielle kraftige strips som brukes av det militære.