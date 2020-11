Olli (35) satt karantenefast i Os – det skulle vise seg å bli en bisarr opplevelse

Skuespiller Olli Wermskog ble nektet å sitte i koronakarantene ved et hotell i Bjørnafjorden. Løsningen innebar brannvesenet, et nedlagt psykiatrisk sykehjem og en bakt potet.

Olli Wermskogs (35) besøk i Os i Bjørnafjorden kommune blir nok en visitt han sent vil glemme. Når TV 2 snakker med skuespilleren torsdag, har han klart å komme seg hjem til Oslo, men veien dit er mildt sagt en god historie.

35-åringens opplevelse ble først fortalt av kameratene Martin Beyer Olsen og Lars Berrum i podcasten «Berrum & Beyer snakker om greier». I tillegg til å være med i Riksteateret er Wermskog skuespiller på Det andre teateret i Oslo, aktuell med humorprogrammet «Kongen befaler» på TVNorge, og har tidligere i år vært en av vertene i «4-stjerners middag» på samme kanal.

KONGEN BEFALER: Her er Ollie Wermskog sammen med Kongen befaler-troppen før første sesong av programmet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Lørdag forrige uke opptrer Riksteateret og skuespiller Wermskog i Os. Teatergruppen har bestemt seg for å bli værende en ekstra natt på samme hotell før de skal reise videre mandag.

Må i karantene

Sent søndag kveld får imidlertid Wermskog telefon fra smittesporingsenheten i Sagene bydel i Oslo. 35-åringen har sittet i nærheten av en koronasmittet person på en flytur seks dager tidligere og blir nå pålagt karantene til og med torsdag 5. november.

– Da jeg fortalte dem at jeg var på turné på Vestlandet, ble jeg bedt om å holde meg i ro på hotellet til karantenen var over, og fortalt at de skulle ta kontakt med kommunen og informere dem, forteller Wermskog til TV 2.

Fordi han verken er påvist smittet eller har symptomer, kan han gå tur, samt gå på butikken iført munnbind dersom han unngår nærkontakt med andre.

Får ikke bli på hotellet

Riksteateret sørger så for å forlenge oppholdet hans ved Solstrand Hotell & Bad fram til karantetiden er over, men mandag formiddag banker det på døren til Wermskogs hotellrom.

– Jeg tror det er hotellets HMS-ansvarlige som forteller at han har fått beskjed om det som skjer, og at det er beklagelig, men at jeg ikke kan bli værende der. Så jeg får et nummer til et koronahotell i Bergen og beskjed om å ta taxi dit, sier 35-åringen.

Han skjønner selv at han nok ikke burde sitte i noen taxi, men får overtalt hotellet til å la ham bli værende til han finner en ny karanteneløsning.

– Det fikk jeg lov til, men det måtte gå så fort som mulig, og det måtte bli mellom oss, sier Wermskog.

På spørsmål om hvorfor Wermskog ikke får oppholde seg i karantene på hotellet svarer hotellets eier, Børrea Schau-Larsen, at hotellet forholder seg til nasjonale og kommunale retningslinjer for smittevern.

– Vi har et ansvar for å ivareta gjester og medarbeidere. Det skal være – og oppleves - trygt både å besøke og jobbe hos oss. Vi har god dialog med smittevernlegen i Bjørnafjorden kommune, som har ansvaret for oppfølging av nærkontakter, både fastboende og tilreisende, skriver Schau-Larsen i en mail.

Hentet av brannvesenet

Så ringer kommuneoverlegen i Bjørnafjorden kommune.

– Jeg forteller at jeg ikke får bli på hotellet, og da får jeg beskjed om at kommunen har en egen koronaleilighet – eller -hytte, som han kalte det – som jeg kunne få dra til, sier Wermskog.

Få en omvisning med Olli på Askvikneset i videovinduet øverst i saken.

Han blir fortalt at han nå vil bli hentet av brannvesenet, som deretter vil frakte ham til den nye karanteneløsningen. En time senere får han beskjed om at en brannmann er på plass i resepsjonen og klar for å ta han med seg.

– En ung betjent kommer opp på hotellrommet mitt iført fullt smittevernutstyr over uniformen og følger meg ned, sier Wermskog og ler.



Strandet på nedlagt sykehjem

Derfra blir han kjørt med bil til det som tidligere ble brukt som voksenpsykiatrisk senter og distriktspsykiatrisk senter (DPS) på Askvikneset, hvor han skal bo i en av de gamle ansatteboligene.

– Foruten at jeg ble fortalt at en gammel mann bor der, var jeg helt alene. Det var jo ganske creepy, jeg fikk litt sånn «Ondskapens hotell»-vibber, så jeg hørte på podcast og valgsendinger fra jeg kom dit til jeg sovnet, sier han og humrer.

I leiligheten er det verken tilgang på TV-kanaler eller internett, og maten han har fått kan han ikke spise på grunn av allergier. Heldigvis er brannmannen på tilbudssiden og rykker ut på handletur for å skaffe nye rasjoner.

– Det var jo veldig snilt. Jeg visste jo ikke hvor lenge jeg måtte være der, så han kjøpte inn litt middag og slikt. Det var bare litt dumt at det ikke var kasseroller eller stekepanne der. Jeg får til slutt bakt meg en potet og spist litt mais – akkurat like stusselig som det høres ut som, sier 35-åringen og ler.

Kommer seg hjem

Wermskog undersøker hele tiden muligheter for å komme seg vekk, og de fleste forslagene han har blir nedstemt av smittevernoverlegen. Utenom et. Hvis han klarer å komme seg til Flesland for å hente ut leiebil, kan han få reise hjem til Oslo. Igjen er det brannmannen som redder dagen.

– Tirsdag kveld kjører han meg til Flesland, jeg henter ut en leiebil og ender til slutt i Oslo syv timer senere, sier Wermskog.

I retrospekt klarer Wermskog å se humoren i det han har vært igjennom, 35-åringen berømmer brannmannen, og understreker at han overhodet ikke er ute etter å henge ut kommunen. Han vil dog anbefale både dem og hotellet å ta en liten runde på rutinene nå som koronasmitten i Norge øker i omfang.

HJEMME IGJEN: Wermskog kom seg hjem til sin egen leilighet i Oslo til slutt, og fredag morgen var karantenen over. Foto: Privat

– De følger nok de retningslinjene de har, men hvis dette er standarden, så bør de kanskje gå en runde og oppgradere den nå som det kan se ut som at vi skal inn i en mer karantenefylt fremtid. Det enkleste hadde jo vært om jeg fikk bli på hotellet, sier Wermskog, som nå er erklært korona-negativ.

– Bør oppgraderes

Ordfører i Bjørnafjord kommune, Trine Lindborg, er glad for at Wermskog tar det hele med godt humør. Hun sier at kommunen har hatt lavt smittetrykk, og at smittede stort sett har kunnet være i karantene i eget hjem. Derfor har de heller ikke etablert et eget «koronahotell». Hun vedkjenner dog at dagens ordning bør oppgraderes dersom situasjonen endres.

– Da vil det være naturlig å etablere dialog med Bergen kommune for et eventuelt samarbeid om plasser på koronahotellet de bruker, eller passe på at den kommunale leiligheten har kabel til TV og nettilgang, sier Lindborg, som legger til at hun håper at Olli har blitt en erfaring rikere, og at han nå har en god historie å fortelle i lang tid fremover.