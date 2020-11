Toppsjefen spår en helt ny shoppe-trend

BARE BUSINESS (TV 2): Nille-sjefen mener at mange butikker nå må tenke helt annerledes for å overleve.

De siste par årene har vært preget av konkurser og store problemer i varehandelen.

Klesbutikker er lagt ned, sportskjeder har gått konkurs, og billigkjeden Nille - med alt fra servietter til sjokolade - var i ferd med å gå under.

I 2018 ble Kjersti Hobøl satt inn som ny toppsjef i Nille for å snu kjeden til igjen å bli lønnsom.

I TV 2-programmet Bare business forteller Hobøl at hun tok en runde i noen Nille-butikker før hun skulle begynne i jobben - og hun ble svært lite imponert.

– Lite fine ting

– Jeg gikk i butikkene og tenkte: Hva kunne jeg ha lyst til å kjøpe her? Og det var jo ikke så veldig mye som jeg syntes var spennende. Da tenkte jeg at vi har et stykke jobb å gjøre, forteller Hobøl, og fortsetter:

– Selv om ting ikke koster så mye, så behøver de ikke se så utrolig lite fine ut.

– Så du syntes ikke at det var så veldig fine ting på Nille?

– Nei, jeg syntes det manglet en touch og en helhet i sortimentet. Noe som vil gjøre at man får lyst til å ta med seg flere ting, forteller Hobøl.

Nå jobber Nille-sjefen med opprydningen i selskapet, slik hun også gjorde da kjeden Kid Interiør sto på randen av konkurs for ti år siden.

Kjersti Hobøl fikk jobben med å rydde opp, og gjorde det med så stor suksess at hun er blitt kjent som «redningskvinnen» i norsk handelsnæring.

Ny bruk av lokalene

Og det er mange i varehandelen som trenger gode råd nå: Netthandel tar stadig mer omsetning fra fysiske butikker, noe Hobøl mener det ikke er noe poeng å kjempe imot.

Hun mener at flere butikkeiere heller må tenke nytt om bruken av butikklokalene hvis de skal overleve framover. Kundene skal få inspirasjon i butikken, og så vil mange gjøre selve innkjøpet på nett senere.

– De fysiske butikkene må være et sted for inspirasjon. Butikken kan for eksempel være et sted man går for å få ideer til hvordan man skal dekke et pent bord. Hvis de fysiske butikkene skal ha en berettigelse for framtiden, så må det være sømløst mellom netthandel og inspirasjon i de fysiske butikkene, sier Hobøl.

Butikkdød

Det siste året med koronapandemien har gjort situasjonen enda vanskeligere for mange i varehandelen. Særlig kritisk er det for butikker i sentrum av byene, som kan være nær folketomme på grunn av hjemmekontor.

Mer positivt er det for små kjøpesentre og handlegater nær boligområder, som har økt pågang av kunder.

Kjersti Hobøl frykter mer butikkdød framover. Hun mener at pandemien likevel har vist at det er et behov for fysiske butikker:

– Vi mennesker trenger jo interaksjon. Vi ser det når vi har sittet på hjemmekontor lenge nok. Da er jo det å gå ut og titte i en butikk nesten en euforisk opplevelse, sier hun.

Overetablering

Det kan også bli for mange butikker, noe Nille er et godt eksempel på. En stor del av Kjersti Hobøls ryddejobb har vært å redusere antall butikker. De forrige eierne, et britisk oppkjøpsfond, etablerte svært mange butikker - gjerne i nærheten av hverandre.

– I Bogstadveien i Oslo var det kanskje 30 meter mellom to Nille-butikker. Hvordan kunne det skje?

– Ja, hvis eier ikke kjenner markedet godt nok - og har feil ledelse - kan en av konsekvensene bli at du får for mange butikker for tett, sier Hobøl, og fortsetter:

– I stedet for å ha èn butikk som går bra, får du to butikker som går dårlig. Har du mange nok av de eksemplene, så begynner du å få negativ inntjening per butikk. Og det har man ikke råd til, rett og slett, sier Kjersti Hobøl.

