Senga til 40.000 kroner kollapset – selgeren skyldte på liggestillingen

TV 2 HJELPER DEG: – Når man kjøper en seng til den prisen, går man ut fra at man kan sove i den som man vil, sier samboerparet oppgitt.

For et snaut år siden kjøpte Birgitte Wessel Leifseth (23) og Ken Stian Isaksen (31) sin første enebolig sammen. Samtidig fant de ut at det var på tide med en ny seng.

Begge sliter med smerter, og de var villige til å bruke mye penger på en god dobbeltseng.

– Jeg var i ei arbeidsulykke i fjor der jeg fikk strøm igjennom kroppen, og det resulterte i at jeg er svekka i hele venstrearmen. Jeg sliter med mye smerter som går utover søvn. Hvis jeg ligger godt så hjelper det, forteller Birgitte.

Hun er egentlig yrkesdykker, men etter ulykken, som ikke skjedde i forbindelse med dykking, har det blitt umulig å dykke.

– Jeg er i dag i omskolering på grunn av ulykken, sier 23-åringen.

Prøvelå den nye senga

Dermed bar det avgårde til Fagmøbler i Fauske. Der falt valget på en regulerbar seng fra Fagmøblers eget merke "Odel".

– Selger sa at senga var fin og flott, hun hadde den selv og var veldig fornøyd, sier Birgitte.

De prøvelå senga grundig i butikken.

– Vi tok av oss sko og jakke og testet senga. Vi lå i midten og inntil hverandre.

På tross av dette sa selger ingenting om at man ikke bør ligge i midten av denne senga, ifølge paret.

Sprekk etter tre uker

Senga, "Odel Tind", kostet egentlig over 66.000 kroner. Birgitte og Ken Stian syntes den var dyr, men siden den var på kampanje til snaut 40.000, slo de til.

Etter kun tre uker merket de at noe hadde skjedd.

– Plutselig begynte vi å sige inn mot midten. Da oppdaget vi at det hadde kommet en sprekk mellom madrassene som ikke gikk å skyve sammen.

I tillegg hadde madrassene sunket litt sammen inn mot midten.

Paret viser hvordan de siger ned i sprekken i videoen over.

– Når vi slappet av rullet vi automatisk inn mot midten. Det var smertefullt å havne nedi sprekken, sier Ken Stian.

De tok kontakt med Fagmøbler Fauske få uker etter kjøpet, men ble anbefalt å gi det litt mer tid. Noen uker senere klaget de på nytt, og fikk et overraskende spørsmål:

– De spurte «Ligger dere i midten?». Vi sa ja, og da svarte de at den har en tendens til å kollapse hvis man ligger i midten, sier Birgitte.

Paret ble bedt om å sende bilder og en skriftlig klage, som de fikk avslag på.

Fagmøbler skriver blant annet:

«Det er ingenting feil med sengen. Det er ingen senger som er produsert for at man skal ligge i midten.»

SPREKK: Denne sprekken lar seg ikke tette, og oppsto etter få uker. Foto: Une Marvik Hagen/TV 2 hjelper deg.

Dette synes samboerparet er vanvittig.

– Når man kjøper en seng til den prisen, går man ut fra at man kan sove i den som man vil. Det er hårreisende at så viktig informasjon ikke ble gitt da vi skulle kjøpe senga.

Får støtte

Riss Testlab i Sykkylven tester blant annet sengemadrasser for flere anerkjente produsenter. Daglig leder Bård Vestre mener en madrass bør holde form og fasong i fem år med normal bruk.

– Hvis en madrass kollapser etter kort tid så må det enten være en produksjonsfeil, eller kanskje at skummet har kollapset, eller at fjærene har sviktet, sier han.

Vestre mener også at det høres merkelig ut at paret ikke skal kunne ligge i midten.

– Du skal kunne ligge overalt på en madrass, den skal være like sterk uansett.

Fagmøbler står likevel på sitt, og mener dette ikke er en reklamasjon siden det er en regulerbar seng. De tilbyr paret nye, tilsvarende madrasser.

– Det så vi ikke poenget med. Siden de ikke mener senga er defekt, vil jo det samme problemet oppstå med de nye madrassene, mener Birgitte.

Får pengene tilbake

Saken var fastlåst fram til TV 2 hjelper deg tok kontakt med Fagmøbler Fauske. Etter noe tid får Birgitte plutselig en mail fra firmaet.

– Der sto det at de ønsket å avslutte saken, og at vi får tilbakebetalt hele beløpet på 39.995 kroner, sier Birgitte fornøyd.

Paret er svært lettet.

– Nå får vi tilbake pengene, og kan bruke dem på en seng det går an å ligge i.

Fagmøbler beklager at saken har tatt tid å løse, og skriver til TV 2 hjelper deg:

«Vi forstod ikke på daværende tidspunkt at kunde ønsket å ligge i midten på sengen over tid. Hadde vi visst det vi nå vet hadde vi anbefalt en annen type madrass slik at kunde hadde fått en seng tilpasset sitt behov.»