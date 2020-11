Fra disse landene er det mest importsmitte: – Kan bli bortvist

Dersom du kommer fra et rødt land til Norge, må du nå å vise fram en negativt covid-19-test som ble tatt under 72 timer før reisen. Sjekk hvem som kommer inn til Norge.

Torsdag la regjeringen fram nye nasjonale smitteverntiltak.

– Min beskjed til det norske folk er: Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre. Sammen kan vi snu den skumle utviklingen i smittetallene, men det krever at vi alle er med på en skikkelig dugnad de neste ukene, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse.

Statsministeren forteller at situasjonen er svært alvorlig, og at det er krevende for kommunene å spore smitten.

– Vi har ikke tid til å vente og se om tiltakene vi innførte forrige uke er tilstrekkelige. Vi må handle nå for å unngå en ny nedstenging som i mars, sier hun.

Nye råd for innreise

Regjeringen la også fram nye råd for innreisende fra røde land.

Nå må alle reisende fra røde land fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før reisen.

– Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise, sier statsminister Erna Solberg.

Pålagt å vise fram dokumentasjon

Helseminister Bent Høie sier på en pressekonferanse at alle arbeidsreisende er nødt til å vise fram dokumentasjon på en negativ test.

– De som er unntatt dette er norske statsborgere, de med lovlig opphold i Norge og de som er unntatt fra unntaksreglene på de generelle karantenereglene, sier Høie.

På sine hjemmesider skriver Helsedirektoratet at personer som ikke har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell, og teste seg i karanteneperioden.

– Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge.

Mange fra Polen

Nye tall fra Avinor viser at det i oktober var 78.000 passasjerer på deres flyplasser. Av disse kom 15.000 fra Polen, viser oversikten.

I en oversikt fra testasjonene ved grensepassering for vei/fly/ferge i perioden fra 1. september – 10. september viser at det ble registrert 137.122 antall reisende til ankomststedet.

Av disse ble nærmere 9500 testet for covid-19, og 31 testet positivt.

Svinesund (28.000), Magnormoen kontrollstasjon (31.500) og Ørje (31.400) var de plassene med flest registreringer, med totalt én smittet.

Ifølge FHI var i uke 40-44 38 prosent av pasientene med covid-19 født utenfor Norge. Dette var de vanligste landene: Polen (736)

Pakistan (180)

Eritrea (122)

Somalia (91)

Afghanistan (85)

Irak (83)

Sverige (67)

Iran (53)

Russland (50)



– FHI antar at de fleste tilfellene med fødeland Polen er smittet før ankomst til Norge. Importsmitte utgjør en vesentlig belastning på kommunene, og har ført til flere store utbrudd. Oversikten over innreisende er dårlig. Kommunene melder at de ikke har kapasitet til å følge opp tilsyn, og etterlevelsen av karantenekrav og krav om testing synes svak, opplyser Helsedirektoratet om på sine hjemmesider.

Flest positive tester på Oslo Lufthavn

På Oslo lufthavn ble i overkant av 19.000 registrert, mens 19 personer testet positivt for koronaviruset i oktober.

– Importsmitte kan føre til utbrudd i hele landet, og er en av de største utfordringene vi har knyttet til å holde det nasjonale smittepresset nede.