Statsminister Erna Solberg (H) sier på en pressekonferanse om koronasituasjonen at de ikke har tid til å vente på at tiltakene som de innførte forrige uke, skal virke.

– Utviklingen er veldig alvorlig, og den tyder på at det var viktig å stramme inn forrige uke, men vi er usikker på om det var nok. Vi strammer derfor ytterligere inn i dag, sier helseminister Bent Høie til TV 2.

Derfor har de innført en rekke nye tiltak torsdag.

– Hvis dagens smittetempo fortsetter, vil antallet innlagte på intensivavdelingene øke kraftig, det vil føre til mindre intensivkapasitet til andre alvorlige syke, sier Solberg.

Julen kan være i en tynn tråd

Forrige uke sa helseminister Høie og Solberg at dersom vi følger tiltakene som ble innført da, var det håp om å få en mer normal julefeiring.

I tiltakene som regjeringen presenterte torsdag, fraråder de alle «unødvendige innenlandsreiser».

Denne uken er situasjonen annerledes.

– Hvis vi får veldig god oppslutning om tiltakene, kan vi ha en annen smittesituasjon før jul, men jeg vil understreke at det er nå større usikkerhet enn forrige uke. Jeg tror alle ønsker å få en annen situasjon for å kunne feire en mest mulig normal jul, sier Høie på spørsmål fra TV 2.

– Det viktigste nå er faktisk at vi gjør dette sammen for å unngå at sykehusene blir overoppfylte og de for som er redd for å miste sine aller nærmeste fordi de er alvorlig syke før jul, fortsetter han.

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sier at han ikke er sikker på om vi vil klare å redde julen.

– Jeg er ikke sikker, jeg er veldig bekymret. Vi har denne sjansen til å redde julen, hvis ikke så er jeg redd for at de tiltakene vi må iverksette vil være mer inngripende og nærme seg det vi kaller nedstenging av samfunnet, sier Guldvog til TV 2 og fortsetter:

– Vi er ikke der nå, men vi har mulighet til å unngå det gjennom et krafftak de neste ukene.

Kan reise på hytta

Høie sier at det helt greit å reise på hytta, selv om regjeringen ber folk unngå unødvendige reiser innenlands.

Han mener at folk bør handle før de drar på hytta, og ikke vente med å handle til man kommer fram der man har hytte.

– Selv om det er negativt for næringslivet lokalt, så bidrar det til å unngå smittespredning, sier han.

Ikke for sent

Torsdag presenterte regjeringen de kraftige innstrammingene siden mars. De innebærer blant annet nasjonalt skjenkestopp ved midnatt, innreisenekt til dem som ikke har bevis på negativ koronatest og anbefaling om at folk i størst mulig grad holder seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre.

Solberg mener at tiltakene ikke kommer for sent.

– Vi forsøker med tiltak som ikke er mer inngripende enn at de kan forsvares i dagens situasjon, sier hun.

– I forrige uke mente noen det var for inngripende med maks fem på middag. Det tror jeg ingen ville sagt i dag, sier hun videre.