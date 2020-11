«Nye Kane» imponerer: – Jeg er veldig overrasket

Se WBA-Tottenham søndag fra 12.30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

200 mål på 300 kamper for Tottenham.

Det er fasiten for Harry Kane etter midtukens scoring i Europaligaen, og med det har kun to mann scoret mer enn ham i klubbens historie.

Til tross for det enorme antallet scoringer, er det imidlertid også andre aspekt ved Kanes spill som imponerer dem som følger ham tettest.

Stjernespissen har nemlig utviklet spillet sitt veldig de siste sesongene, og fremstår nærmest som en «komplett angriper».

– Det har jo noe å si hvordan laget spiller, hvor gode de rundt ham er og hvordan type trener man har. Når man ser på klipp fra de sesongene han scoret mye mål, så kom ofte målene når han hadde mange medspillere i nærheten av seg og etter mange innlegg, sier Simen Stamsø-Møller.

– Skadene har påvirket, men ville hemmet Haaland mer

TV 2-eksperten har sett nærmere på Kanes utvikling, en presentasjon han skal foreta i oppladningen til søndagens TV 2 Premium-sendte dyst mot WBA.

– Både Tottenham og Kane har endret stil, men han har egentlig aldri vært noen typisk bakromsspiss, selv om han lå og sniffet foran mål og lå på skulderen til forsvaret hele tiden. Han skjøt også mye mer før, kom oftere i skuddposisjon, men trakk også mye oftere av. Han virket mye mer besatt på å score mål tidligere.

– Hvordan tenker du at skadene han har hatt de siste årene har påvirket ham?

– Det er snakk om ankelen og hamstringen, selve løpemuskelen, og det er viktige ledd og muskler for en fotballspiller. Da blir man hemmet av det. Erling Braut Haaland, for eksempel, ville vært veldig hemmet av å få slike skader og mistet den delen av spillet sitt. Kane har vist at han har kunnet utvikle mye annet, sier Premier League-kjenneren.

Kane til TV 2: – Små taktiske justeringer

I Premier League har Kane allerede seks mål og åtte målgivende på de sju første kampene denne sesongen, og da TV 2 møtte superstjernen tidligere denne uken ble han konfrontert med sin nye rolle i laget.

– Du virker å ha en litt annen rolle nå enn tidligere, og kommer oftere dypere i banen. Hva er tanken bak det?

– Jeg føler at det er noe jeg har hatt i spillet mitt lenge, men manageren har gjort det klart nå at når jeg kommer dypt i banen, så skal kantene angripe bakrommet. Det er små taktiske justeringer, og for meg handler det bare om å finne og utnytte de rommene som oppstår på banen, og ta sjansene når de kommer. Jeg tror det handler om at jeg forstår spillet bedre nå, og jeg er flinkere til å tilpasse spillet mitt med tanke på motstanderen. Så langt har det fungert, men i Premier League er det alltid så mye analyse fra lag som vil forsøke å stanse det, så det er opp til oss å sørge for at vi fortsetter å prestere.

– Er det å tilrettelegge for andre noe som faller naturlig for deg?

– Ja, jeg mener det. Som angriper og målscorer får man kanskje ikke like mye anerkjennelse for pasningsspillet, men jeg har alltid følt at jeg har vært en god pasningsspiller. Jeg kan snu spillet, spille stikkere og jeg tror det faktum at vi er mer kliniske i år, har bidratt til at jeg har levert flere målgivende enn tidligere. For meg handler det om å fortsette, og forhåpentligvis kommer det flere scoringer og målgivende, sa Kane til TV 2.

TV 2s ekspert er overrasket

Drøyt seks år er gått siden Kane fikk sitt endelige gjennombrudd og begynte å bli en sentral del av Spurs-laget. Mange spådde ham som en «one season wonder» etter 21 mål i 2014/15-sesongen.

EKSPERT OG KOMMENTATOR: Simen Stamsø-Møller, TV 2. Foto: Daniel S. Lauten, TV 2

– Han er blitt en mye bedre allround fotballspiller enn det han var før, og det er også fordi han er blitt nødt til å bli det. Det har vært en ganske lang overgangsperiode fra han startet med det å være en del nede i banen, til han nå er blitt god på det.

– Er du overrasket over at han er blitt den spilleren han nå er?

– Jeg er veldig overrasket over at han er blitt en sånn spiller. Jeg trodde han skulle være mye mer en som stort sett opererer inne i feltet, og jeg syntes han tidligere i karrieren var litt for stokkete med ballen i føttene til at jeg så for meg at han kom til å bli en kreativ spiller. Men det viser også at det er en del av spillet som kan utvikles, sier Stamsø-Møller.

Tottenham-supporter: – En langt større «pakke»

Programleder for Tottenhams Venner-podkasten «Golden Cockerel», Lars Peder Karset Hellerud, er også imponert over superstjernens utvikling.

– Han har nå en langt større «pakke» enn da han slo gjennom i Spurs. Da var han en typisk nier, en spiller som primært var på banen for å score mål, men de siste årene har han mer og mer blitt en tier-spiller. Han scorer fortsatt enormt mye, men operer også dypere i banen som en playmaker med god spilleforståelse og en fin pasningsfot, sier Tottenham-supporteren. (Som for øvrig også har en fortid som strandvolleyball-kommentator for TV 2 under OL i Rio i 2016.)

Fakta før WBA-Tottenham: West Brom vant forrige møte mellom lagene i Premier League 1-0 i mai 2018. Sist de vant to på rad i ligaen mot Spurs var i november 1984.



Tottenham har kun sluppet inn seks mål på sine siste åtte kamper mot WBA i Premier League, og aldri mer enn ett i en av de åtte kampene.

46 prosent av alle PL-møtene mellom WBA og Tottenham har endt uavgjort (11 av 24). Det er nest mest av alle de oppgjørene som er spilt mer enn 20 ganger i PLs historie (kun slått av Aston Villa-West Ham 48 prosent).

Tottenham tapte sin forrige PL-kamp mot et nyopprykket lag, 1-3 mot Sheffield United i juli. Sist de tapte to på rad mot nyopprykket motstand var i april 2012, mot Norwich og QPR, under Harry Redknapps ledelse.

Etter tapet i åpningskampen mot Everton, har Tottenham nå den lengste ubeseirede rekken i Premier League (fire seire og to uavgjorte). Forut for denne runden var de også ligaens mestscorende med 18 mål etter sju runder.

Tottenham har vunnet alle sine tre bortekamper i Premier League denne sesongen. Kun tre ganger tidligere i historien har de vunnet sine fire første bortekamper i en ligasesong. (1949/50 da de vant ligaen på nivå to, 1960/61 da de vant sin foreløpig siste ligatittel og 2017/18 da de fikk sin foreløpig beste sluttplassering i Premier League med 3. plass.)

Harry Kane har scoret sju mål på sine sju Premier League-kamper mot WBA, en av ni klubber han har et snitt på ett mål pr kamp eller bedre mot i PL.

Forut for runden toppet Spurs-angriperne både listen over flest scoringer (Heung-min Son, åtte) og flest målgivende (Harry Kane, åtte). Duoen var også de eneste to som hadde nådd tosifret antall målinvolveringer i PL denne sesongen. (Kane 14, Son 10).

Gareth Bale ble matchvinner i Tottenhams forrige kamp mot Brighton. Han scoret også seiersmålet sist han møtte WBA i Premier League, i en 1-0-seier på The Hawthorns i februar 2013.

Han påpeker at rollebyttet gjør Kane mye mer involvert når Spurs angriper, noe som også har båret frukter i form av det som ser ut til å kunne være et samarbeid som setter historiske rekorder i Premier League-sammenheng.

– En lynkjapp Heung-min Son drar stor nytte av Kanes playmaker-egenskaper. Samarbeidet mellom de to er den viktigste årsaken til at Spurs har scoret så mange mål denne høsten, sier Hellerud, vel vitende om at de to allerede har assistert hverandre til hele ni scoringer i Premier League denne sesongen.

Rekorden for et slikt samarbeid tilhører legendeduoen Alan Shearer og Chris Sutton, fra 1994/95-sesongen. Da leverte de til sammen 13 målgivende pasninger til hverandre, fordelt på en sesong som den gang var over 42 kamper.

TV 2-ekspert: – Dette er hans fremste kvalitet

Til tross for at han er blitt en annen spiller, har Kane også rukket å score seks ganger i ligaen på sine sju opptredener denne sesongen. Det betyr at han er i rute til igjen å kunne nå det forjettede 30-tallet i løpet av en PL-sesong, et antall han også maktet i 2017/18-sesongen.

Kombinert med de andre egenskapene til «nye Kane» er TV 2s ekspert spent på fortsettelsen både for laget og spillerens del denne sesongen.

– Med årene så kommer også fotballforståelsen, evnen til å forstå når og hvor man skal spille ballen. Når han da er spiss, og har i hodet hvor man bør slå pasninger til en annen angrepsspiller, så er man kommet et godt stykke på vei.

– Hva er han aller best på?

– Den kanskje fremste kvaliteten til Kane er tilslaget hans. Og ved et par tilfeller denne sesongen ser man hvor mye det har å si med tilslag når man skal spille fri andre. Kombinasjonen av farten til Son og foten til Kane er gull, konkluderer Stamsø-Møller.

Klatrer på listen over ligaens mestscorende

Søndag jager måltyven Kane sitt 150. i Premier League-karrieren når Spurs jager tabelltopp borte mot WBA.

Det vil i så fall være en tangering av Michael Owens statistikk, og gjøre Kane til den niende mestscorende i ligaen noensinne allerede på et relativt tidlig stadium i karrieren. Supporterne spår mange, mange flere mål i årene som kommer.

– Harry Kane har ligget på mellom 17 og 30 mål i ligaen helt siden 2014/2015-sesongen, selv med en del skadeavbrekk. Jeg både tror og håper han vil fortsette å score mye, og med sine 27 år bør han fortsatt ha mange gode sesonger foran seg.

– Hvor høyt på listen er det realistisk at han kan havne?

– Nå er det 59 mål opp til Wayne Rooney på 2. plass, og hvis han unngår altfor mange skader bør han kunne ta igjen Rooney i løpet av tre år. Alan Shearer på 260 mål virker fryktelig vanskelig, men helt umulig er det ikke. Det er helt sikkert et mål for Kane personlig å toppe den listen når han en dag legger opp, sier Karset Hellerud.

PS! De to spillerne i Tottenhams historie som har flere mål enn Harry Kanes 200 fordelt på samtlige turneringer er Bobby Smith (208) og Jimmy Greaves (266).