Forsker: Må vurdere portforbud i Norge

– Nye tiltak må gi innbyggerne en wow-effekt som gjør at de skjønner at vi er i trøbbel, sier den globale helseforskeren Antoine de Bengy Puyvallée som foreslår innføring av portforbud på kvelden.

Torsdag innførte regjeringen nye og strengere smitteverntiltak, for å bremse spredningen av koronaviruset da økningen av antall nye smittede har økt kraftig.

Natt til torsdag ble det registrert 620 nye koronasmittede her til lands. Vi er dermed oppe i 22.575 koronasmittede personer i Norge.

Statsminister Erna Solberg sier at dersom smitteutviklingen fortsetter, kan vi oppleve det samme som stadig flere land i Europa opplever - en voldsom andre bølge.

– Vi har nå en kraftig økning av personer som tester positivt. Situasjonen er svært alvorlig. Vi har ikke tid til å vente og se om tiltakene vi innførte forrige uke er tilstrekkelige. Vi må handle nå for å unngå en ny nedstenging som i mars, sier Solberg.

Global helseforskeren Antoine de Bengy Puyvallée, ved Universitet i Oslo, mener regjeringen fortsatt har mye å gå på for å stramme inn reglene.

– Naivitet i befolkningen

– I Norge er det nå en viss naivitet i befolkningen om hvor ille denne andre bølgen kan bli. Tiltakene som blir lagt fram må derfor være tydeligere, slik at folk skjønner at vi kan havne i trøbbel, sier Puyvallée.

Han forsker blant annet på politiske aspekter ved epidemier og pandemier.

STRENGERE TILTAK: Gobal helseforsker, Antoine de Bengy Puyvallée, mener regjeringen nå må komme med sterkere tiltak for å bekjempe den økende smitten. Foto: Foto: UiO

Selv om det er økende smitte i Norge, mener forskeren at vi til nå vært ganske beskyttet for pandemien – sammenlignet med flere land i Europa.

– Dersom vi for eksempel ser på Frankrike, hvor jeg også har familien min, er det helt krise. Landet har erklært nasjonal helsekrise og har innført mange obligatoriske tiltak som blant annet portforbud mellom klokka 21 og 06 mange steder, sier han.

Kraftigere lut

Puyvallée sier den norske regjeringen nå innfører gradvis nedstrengning uke for uke, litt mer for hver gang. Men at de foreløpig ikke velger å gå for harde tiltak som portforbud eller stengning av butikker eller skoler.

– I mars visste vi ikke så mye om pandemien og tiltakene virket mer skremmende på oss. Men nå er vi så vant til de ulike tiltakene at regjeringen må kanskje sette inn et symbolsk og tydelig tiltak for å få folk til å reagere, sier Puyvallée.

– Hvilke konkrete symbolske tiltak tenker du på?

– Tiltakene må gi innbyggerne en wow-effekt, som gjør at de skjønner at vi nå er i trøbbel og må skjerpe oss. Kanskje de bør innføre konkrete strenge tiltak som å stenge helt ned en rekke offentlige steder eller innføre portforbud på kvelden, slik at folk ikke har mulighet til å besøke hverandre, sier han.

Puyvallée mener det ikke hjelper med tiltak som bare er anbefalt og ikke obligatorisk.

Små tiltak forvirrer

Forskeren mener også at når tiltakene blir innført gradvis, og med små nyanser for hver gang, er det trolig vanskelig for befolkningen å få med seg de ulike forskjellene i tiltakene.

Dersom Norge skulle innføre portforbud følger de etter flere europeiske land som har innført portforbud deler av døgnet, for å dempe den kraftige smittespredningen.

Dette er innført blant annet Frankrike, Italia, Spania, Storbritannia, Østerrike og Belgia.

På regjeringens pressekonferanse torsdag oppfordret helseminister Bent Høie alle nordmenn til å være hjemme.

- Fortsetter denne utviklingen, vil det skape store utfordringer for helsetjenesten, slik vi ser skjer i land etter land i Europa. Vi setter derfor inn nye tiltak som er tilpasset smittesituasjonen vi er i nå. Det er særlig viktig å målrette tiltakene slik at vi reduserer sosial kontakt og reiser til og fra utlandet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.