Norsk stortalent satt ut av korsbåndsskade

Mia Svele (19) fikk onsdag kveld beskjeden hun har vært mest redd for. – Det er helt skrekkelig å tenke på, sier håndballtalentet til TV 2.

Sjokket har enda ikke lagt seg hos Mia Svele (19).

Det norske håndballtalentet var forberedt på det verste etter at hun måtte ta telling med en kneskade i en cupkamp for sin danske klubb Nykøbing Falster HK tirsdag.

– Forferdelig

Onsdag kveld kom likevel beskjeden om at korsbåndet var røket og at hun hadde fått en skade på menisken og leddbåndet i det høyre kneet.

– Vi ville være forberedt på det verste, så kunne jeg heller bli positivt overrasket. Men selv om jeg var positiv, så var det helt forferdelig å få beskjeden. Å få en korsbåndsskade har vært mitt største mareritt. Det er opptrening, operasjon og lang tid borte fra idretten. Det er helt skrekkelig å tenke på, sier Svele til TV 2 på telefon fra København.

Korsbåndsskader er dessverre en del av håndballen. At det skulle skje med henne, en ung og meget lovende spiller som akkurat hadde tatt fatt på utenlandseventyret i Danmark, var tungt å svelge.

– Det er sikkert fælt å si, men det er noe jævla dritt. Jeg hadde gledet meg til å spiller kamper, og jeg har kommet godt inn i laget og spillet allerede. Så skjer dette. Det er veldig kjipt, men jeg vet at jentene støtter meg og skal være med meg gjennom dette. Jeg sliter likevel litt med å finne ord, sier Svele.

Ung og lovende, men utålmodig

Det er for tidlig å si 100 prosent sikkert når hun er tilbake, men den første planen er lagt med sikte på å være tilbake i håndballtrening til neste sommer. Før den tid venter operasjon, etter planen 18. november, og en knallhard opptreningsjobb.

– Jeg er forberedt på at det blir en tøff og lang reise. Vi har satt opp en treningsplan. Så jeg skal sette meg ulike mål for den perioden, og så får vi bare ta det steg for steg, sier Svele.

At noen av verdens beste håndballspillere, som Nora Mørk, har klart å komme tilbake på høyt nivå etter en alvorlig kneskade motiverer Svele før den tøffe jobben som nå starter - selv om hun er utålmodig.

– Jeg blir stresset av ikke å få være med på håndballdelen. Jeg er redd for å miste mye av det de andre får være med på, sier Svele, som minner seg selv på én ting.

– Jeg er er bare 20 år når jeg kommer tilbake.

Funnet seg til rette

Tar man korsbåndsskaden ut av samtalen har imidlertid starten på oppholdet i Danmark vært helt perfekt for Svele. Hun skiftet ut Storhamar, hvor hun debuterte allerede som 16-åring og viste seg frem i den norske serien med storspill siden, med Nykøbing Falster HK før denne sesongen.



Flytting ut av huset til foreldrene på Hamar og inn i egen leilighet hvor hun må ta mer ansvar for seg selv har gått strålende.

– Jeg stortrives. Det har gått mye bedre enn forventet. Jeg føler jeg får utviklingen jeg har ønsket meg i treningshverdagen. Fysisk, men også håndballmessig. Og så slipper jeg maset hjemmefra, flirer Svele, som er datter av TV 2s håndballekspert Bent Svele.