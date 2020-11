Carlos (17) skulle spare 100 kroner på mobilkjøp – det angrer han bittert på

Carlos Marcel Jorge bestilte en splitter ny mobil i august. Etter over to måneder har han fortsatt ikke fått den.

– Jeg ble ganske skuffet da jeg ikke fikk mobilen. Jeg synes det er helt forjævlig. Jeg trengte ny mobil og sparte til det. Jeg er frustrert og sur, sier han til TV 2 hjelper deg.

Norsk selskap

Carlos er 17 år gammel og går på videregående skole i Drammen. Det er gode grunner til at han skulle ha ny mobil.

SYNGER PÅ SISTE VERSET: – Jeg må lade denne flere ganger daglig, sier Carlos om den gamle telefonen. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

– Den jeg har nå har knust skjerm, mikrofonen funker ikke, og batteriet er helt ubrukelig, sier han.

For å kjøpe ny mobil skaffet Carlos en sommerjobb.

– Jeg prioriterte mobil med de pengene jeg tjente, sier Carlos.

Da han endelig skulle bestille mobil gikk han inn på Prisjakt.no. Valget falt på en norsk nettside som heter Norsyd.no. Selskapet selger mobiltelefoner og tilbehør.

– Gikk for den billigste

Han ville ha en iPhone 11, 64 GB i grå. Mobilen kostet 7340 kroner.

– Jeg tenkte økonomisk for en gangs skyld, og skulle spare en hundrelapp. Hos Norsyd kostet mobilen 100 kroner mindre enn hos Elkjøp, sier han.

Norsyd skulle levere mobilen innen tre til sju virkedager. Men mobilen kom aldri fram til Carlos.

– Hele situasjonen synes jeg er jævlig dritt. Jeg har ventet lenge på mobilen, sier han.

Carlos har tatt kontakt med selskapet, men han sier han ikke har fått respons.

Flere klager

Norsyd har fått mange dårlige tilbakemeldinger på Prisjakt.no og dårlige Google-anmeldelser. TV 2 hjelper deg har blitt kontaktet av flere frustrerte kunder.

Forbrukerrådet har også pågang fra kunder.

– Vi har fått over 100 henvendelser og klager. Det har vært en økning den siste tiden, sier Pia C. Høst, leder av Forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

– Klagene går hovedsakelig ut på at man har kjøpt en mobiltelefon eller Airpods eller annet utstyr til mobiler, og ikke fått den varen man har bestilt, sier hun til TV 2 hjelper deg.

Klagene går også ut på at leveringen har tatt veldig lang tid, og på angrerett.

– De som har angret på kjøpet og bedt om å få pengene tilbake, har ikke fått pengene, sier hun.

FIKK HJELP: Carlos fikk hjelp av kompisen Aleksander Bryhn da han skjønte at det var noe galt med leveringen. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

Kompis-støtte

– Kompiser har ledd og synes at det er morsomt at jeg ble lurt av Norsyd, ler Carlos.

Det er likevel spesielt én kompis som har hjulpet han mye. Det er Aleksander Bryhn.

– Jeg synes det er sleipt. Jeg synes ikke det er noe fett i det hele tatt, sier han.

Aleksander hjelper Carlos med å få låne en telefon, slik at han i alle fall har en som fungerer. Noe Carlos er glad for.

Vil ikke svare TV 2 hjelper deg

TV 2 hjelper deg har i lang tid forsøkt å komme i kontakt med selskapet, og har også bedt om et intervju. Norsyd har sagt at de skal svare oss, men det har ikke skjedd.

TV 2 hjelper deg har hatt kontakt med en person, som selv sier at han ikke har noe ansvar i firmaet, som har lovet at Carlos skulle få pengene refundert. Men det skjedde heller ikke.

Nå advarer Carlos mot selskapet.

OPPSØKTE SELSKAPET: TV 2 hjelper deg dro til Norsyd sin adresse på Økern i Oslo som et siste forsøk på å få dem i tale. Men det var ingen på deres kontor. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

– Anbefaler ikke å bruke Norsyd for å kjøpe mobil, sier Carlos oppgitt.

Forbrukerrådet har en klar oppfordring til selskapet.

– Vi forventer jo nå at selskapet leverer ut de varene som de har solgt, og som folk faktisk har betalt for på forskudd. Hvis de ikke klarer det må de i hvert fall refundere pengene raskt, sier Pia C. Høst i Forbrukerrådet.

Tar endelig kontakt

Kort tid før publisering tar Norsyds advokat kontakt med TV 2 hjelper deg.

I eposten står det at selskapet beklager på det sterkeste at enkelte kunder ikke har fått den oppfølgingen de fortjener. Dette forklares med at selskapet har hatt flere utfordringer det siste året, blant annet i forbindelse med koronapandemien.

Videre uttaler Norsyd:

«Selskapet har imidlertid tatt konsekvensen av egne feil, ved å forbedre sine rutiner, samarbeide aktivt med forbrukermyndighetene, og betale tilbake penger til de kundene som har krav på kompensasjon. Samtidig ber man om en viss forståelse for at det tar tid å gjennomgå alle salg over en lengre tidsperiode, kontrollere for feil og mangler og så rette opp i disse, samt utvikle og implementere nye rutiner.»