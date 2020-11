– Det er helt surrealistisk

Folk i Bodø går mann av huse for å sikre seg historisk gull-øl, og det FØR Bodø/Glimt er seriemestere.

Glimt-trener Kjetil Knutsen og resten av spillerne på Aspmyra vil fortsatt ikke snakke om seriegull til tross for at laget leder serien med 16 poeng og med sju kamper igjen.

Blant innbyggerne i Bodø er tonen en helt annen. Der er all tvil borte, og det er bare på slippe jubelen løs.

ALLE SKAL FÅ: – Den første batchen ble utsolgt raskt, sier Andreas Myrvoll, daglig leder hos Bådin Bryggeri Foto: Sigfinn Andersen, TV 2

Hos det lokale bryggeriet Bådin er det hektisk aktivitet. 30 000 bokser med eget gull-øl er satt i produksjon, og det før seriemesterskapet er sikret.

– Har du sett hvordan Glimt spiller i år?, spør Andreas Myrvoll, daglig leder i Bådin bryggeri.

Gullet i lomma

– Jeg er ikke så veldig redd for at dette her skal skjære seg, sier Myrvoll.

Han får god støtte fra en Glimt-supporter som hiver inne en større bestilling på vegne av familie og venner over hele landet.

30 000 BOKSER: Interessen for gull-øl er enormt Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Det er neste i lomma dette gullet, så jeg frykter ikke at det skal ryke nå, sier Torfinn Kristiansen.

Glimt kan i realiteten bli seriemestere allerede til helgen dersom Rosenborg og Molde taper sine kamper og Glimt vinner hjemme mot Ålesund, derfor er det viktig å sikre seg noen bokser allerede i tilfelle det skulle bli feiring.

– Jeg har kjøpt fem sekspakninger, men ikke alle er til meg, bedyrer Kristiansen.

I november 2011 var hele Bergen klar til cupgull og fest. Hansa hadde produsert 100 000 liter med gulløl. Pallene var allerede rullet inn i butikkene, men så kom det noen festbremser fra Ålesund og ødela hele festen til Bergenserne.

Startet som en fleip

LOKAL DESIGN: Bodø/Glimt "Førr evig" etiketten er laget i Bodø Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Gutta tar dette her så det er ikke noe problem, sier Ørjan Kristiansen. Han har akkurat sikret seg et brett med øl.

Drømmen om et eget gull-øl kom i første serierunde i fjor da Bodø/ Glimt slo Rosenborg 2-0 i første serierunde. Sesongen ente med seriesølv, og planen måtte utsettes.

– Det var egentlig en fleip, men vil ble litt glad for at det ikke ble gull for vi hadde ikke ingen erfaring på å brygge pils da, men nå har vi fått ett år å øve oss på, sier Andreas Myrvoll, daglig leder i Bådin Bryggeri.

Oppskriften er hemmelig, men etiketten er laget av lokale gründere i Bodø og viser gule drakter som løfter pokalen.

Øl-bryggeren garanterer at pilsen har en søt smak av seriegull.

– Den er ekstra god, og vi kommer til å donere to kroner av hver solgte boks til veldedige tiltak her i Bodø, sier Myrvoll.

Samleobjekt

Inn døra kommer det stadig inn folk som ønsker å sikre seg bokser med det historiske brygget, for allerede nå er det rift om gull-pilsen.

– Jeg vet da pokker om jeg har råd til å drikke den. Noe blir gjemt. Garantert! sier Torfinn Kristiansen.

– Jeg har kjøpt en hel kasse. Det meste skal drikkes, men en boks blir jeg nok å ta vare på, sier Ørjan Kristiansen.

Den første batchen er allerede utsolgt og mer er på gang.

SURREALISTISK: Bryggeriet får henvendelser fra hele landet Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Det er utrolig morsomt. Det kan ikke beskrives som noe annet en helt surrealistisk, sier Jonas Jørgensen Moe, salgsansvarlig hos Bådin bryggeri.

– Det ryr inn telefoner fra folk som jeg ikke kjenner som ønsker å kjøre gull-øl, sier Andreas Myrvoll, daglig leder i Bådin bryggeri.

Glimt har aldri vært seriemestre før i klubbens over 100 år lange historie og man kan havne i en situasjon der boksene blir historiske samleobjekt.

Alle skal få

– Jeg tror det blir å havne en del oppe på ei hylle rundt om kring i de nordnorske hjem, sier Myrvoll.

Han har en gladnyhet til Bodøværinger og glimt-supportere over hele landet.

– Dette er jo Nord-Norges aller første seriegull så jeg regner med at det skal feires behørig. Siden det er et så sinnsykt trøkk så skal vil lage gull-øl så lenge folk vil ha, sier Andreas Myrvoll, daglig leder ved Bådin bryggeri.

– Så det blir mer?

– Alle skal få, men det gjelder å ha litt tålmodighet nå, sier Myrvoll, som krysser fingrene for at seriegullet er i boks allerede på søndag.