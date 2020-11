Smitten fortsetter å øke i Tromsø

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen er bekymret over smittespredningen blant ungdommer i Tromsø, er klar på at importsmitte representerer en stor utfordring for kommunen men mener det ikke er aktuelt å innføre den såkalte søringkarantenen for å skjerme byens innbyggere.

– Eskaleringen vi ser av smitte i Tromsø er utfordrende for alle i byen, sa ordfører Gunnar Wilhelmsen under en pressekonferanse torsdag formiddag.

I formiddag ble det lagt nye tall som dokumenterte alvoret. Antall i isolasjon i byen er 78. 34 nye siden onsdag morgen.

– Vi har nå 1300 elever og flere titalls lærere ved to videregående skoler i karantene. 700 er allerede testet, og flere hundre gjenstår å teste. Situasjonen er alvorlig, og den sterke smitteøkningen bekymrer oss veldig. Igjen appellerer vi til alle om å være forsiktige. Vi vet ikke konsekvensene, og avventer flere testresultater som vil komme i løpet av dagen, sier Wilhelmsen til TV2.

– Vurderer dere nye tiltak?

– Vi er i løpende dialog med FHI, og vil selvsagt om nødvendig vurdere å iverksette nye tiltak i tillegg til de vi innførte forleden. Vi vil også følge opp de nasjonale føringer som regjeringen bestemmer seg for.

– Hva med importsmitte, vil dere vurdere å gjeninnføre den såkalte søringkarantenen som ble så omstridt i vår?

– Det har vi ikke vurdert å gjøre. Nå konsentrerer vi oss om å håndtere utbruddene på de to skolene og ei klynge i tillegg.

Ordføreren tar også et oppgjør mot hets i sosiale medier.

– Det er ingen skam å bli smittet. Kan skje hvem som helst, hvor som helst, og uten symptomer. Selv om vi står i en vanskelig situasjon, må vi prøve å beholde roen. Vi ser tendenser til hets og stigmatisering av de som har blitt smittet – i sosiale medier og nettaviser. Det gjør smittearbeidet vanskelig, og er direkte skadelig for sporingsarbeidet.