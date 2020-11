Avslører brutal koronasmell: – Jeg ble bekymret

Linköping-spilleren er fortsatt ikke frisk etter at han fikk påvist koronavirus for snart tre uker siden. I forrige uke forsøkte Holøs å trene igjen, men da fikk han en kraftig reaksjon.

– Jeg ble fullstendig utmattet og fikk tilbakefall. Jeg ble utslitt, fikk hodepine og kastet opp. Jeg ble litt bekymret, sier 33-åringen, til TV 2.

Nå, halvannen uke senere, sitter Norges backbauta mye inne og kan kun gå kortere turer. Selv om han føler seg bedre er det begrenset hvor mye han tør å presse kroppen.

– Jeg gikk i fella og begynte å trene for fort. Jeg ville bare prestere og komme raskt tilbake, men jeg må bare ta tida til hjelp, sier Holøs.

Landslagskaptein Jonas Holøs i aksjon for Norge Foto: Roald, Berit

Vært syk i tre uker

Det var etter en flytur hjem fra en bortekamp for snart tre uker siden at 33-åringen fikk de første symptomene.

Han følte seg sliten, begynte å fryse og fikk feber. Dagen etter tok han en test og fikk senere påvist korona.

– Jeg følte meg ikke så dårlig, men etter hvert fikk jeg høy feber og forkjølelsessymptomer. Jeg mistet også smaks- og luktesans, forteller Holøs.

Den høye feberen fortsatte i en uke for nordmannen. Han var en av de første i Linköping-laget som fikk symptomer.

I ettertid har 24 personer med kobling til SHL-laget fått konstatert smitte, og klubben måtte sette all aktivitet på pause.

Testet lungene

Til tross for et krevende sykdomsforløp er Holøs likevel lettet over at lungekapasiteten er som normalt.

– Jeg kjenner ingenting i pust og lunger. Vi har testet alle organer og alt ser bra ut, sier landslagkapteinen.

Kraftbacken har nå et håp om å være tilbake i tilnærmet normal trening i slutten av uka.

Linköping har neste seriekamp tirsdag 10. november.

Jonas Holøs i mixed zone etter kampen mot Sverige i VM i ishockey 2019. Nå jobber han for å komme tilbake på isen etter koronasykdom. Foto: Tore Meek / NTB

Anbefaler ingen å få det

Holøs vet ikke hvordan og hvor han er blitt smittet. Svenskene driver ikke smittesporing slik som det blir gjort i Norge.

Han mener det er viktig å lytte til ekspertene for å unngå smittespredning.

– Folk må følge rådene fra myndighetene. Jeg anbefaler ingen å få dette, kroppen føles ikke bra, sier landslagsspilleren.