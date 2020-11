Fortsetter som før: – Vi har gode nok smittevernrutiner

Torsdag kunngjorde statsminister Erna Solberg de nye, nasjonale tiltakene for å stanse smittespredningen. Grepene er de strengeste siden den 13. mars, da Norge stengte barnehager og skoler.

– Min beskjed til det norske folk er: Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre. Sammen kan vi snu den skumle utviklingen i smittetallene, men det krever at vi alle er med på en skikkelig dugnad de neste ukene, sa Solberg.

Holder åpent

Et av de nye tiltakene kan potensielt gå utover nordmenns mulighet til å trene.

I retningslinjene Erna Solberg la frem på pressekonferansen heter det at man skal «stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs».

Mange ville kanskje bli bekymret for at man dermed ikke kan pumpe jern som før på treningssenter. Nordens største treningskjede sier derimot at de ikke vil gjøre store endringer i sitt tilbud inntil videre, og at deres sentere i Norge vil holde åpent.

– Vi fortsetter å jobbe med det vi gjør best. Det er å holde sentrene rene og fine, og vi har gode smittevernrutiner som vi vil fortsette å etterfølge.- Vi har en tometersregel som gjelder i sentrene, og vi vil fortsette å passe på at våre kunder etterlever den, sier kommuniaksjonssjef i Sats, Malin Selander, til TV 2.

Hun viser til at de nye retningslinjene ber sentrene «stenge eller begrense». Sats mener altså at de allerede begrenser tilbudet tilstrekkelig til å etterleve de nye tiltakene.

– Så dere vil ikke stenge?

– Om det kommer pålegg fra myndighetene om å stenge, så vil vi gjøre det, men inntil videre holder vi åpent. Vi har god dialog med helsemyndighetene, og hvert senter følger utviklingen lokalt. Våre smittevernregler er også godkjent av helsemyndighetene, og selv om vi har hatt over fire millioner besøkende på Sats i Norge siden 15. juni har vi ingen påvist smittetilfeller.

– Hva med Oslo, der smitten er størst?

– Vi følger utviklingen lokalt. Vi har god dialog med helsemyndighetene, og vi bidrar med smittesporing der det trengs, sier Selander.

Kraftig smitteøkning

Det har vært en betydelig økende smittespredning den siste tiden. I startet av august var det 300 nye smittede per uke. Antall tilfeller har siden økt betydelig, og i siste uke av oktober var det registrert 3000 nye smittede. De tre siste ukene har vi fått mer enn 6000 flere smittede i Norge. Kurven blir brattere uke for uke.

– Fortsetter denne utviklingen, vil det skape store utfordringer for helsetjenesten, slik vi ser skjer i land etter land i Europa. Vi setter derfor inn nye tiltak som er tilpasset smittesituasjonen vi er i nå. Det er særlig viktig å målrette tiltakene slik at vi reduserer sosial kontakt og reiser til og fra utlandet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.