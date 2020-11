Slik kan de få gjennomført Birken

Årets utgave av Birken, som opprinnelig skulle blitt avholdt i mars, utgikk grunnet den hyppige økningen av koronasmitte.

Nå har arrangøren lagt en foreløpig plan om hvordan de kan arrangere Birkenbeinrennet i 2021 – som etter planen skal gjennomføres helgen 19.-21. mars.

Men grunnet koronasituasjonen vil det bli gjennomført i et annet format enn man er vant til.

– Vi har litt ulike modeller. Gitt hvordan smittesituasjonen kommer til å være mener vi at vi skal klare å gjennomføre i en eller annen form – i tråd med det som vil være de nasjonale retningslinjene og i tråd med helsemyndighetene. Det er litt tidlig å si hva det vil være nå, sier daglig leder i Birken AS Eirik Torbjørnsen til TV 2.

Vil gjøre som Vasaloppet

Vasaloppet vil bli gjennomført kommende vinter. Denne gang med et svært redusert startfelt. Det vil nemlig bli et drastisk kutt i antall eliteløpere og mosjonister. Det skriver svenske Expressen.

2021-utgaven av Vasaloppet vil gå 7. mars og arrangørene opplyser at legges opp til 400 eliteløpere, i tillegg til rundt 5000 mosjonister.

Neste år er konseptet samlet under navnet Vasaåket. Her får deltakerne muligheten til å gå de ulike distansene (10, 30, 45 og 90 kilometer) på alle helgedager i perioden 12. februar til 7. mars. Trolig får 3000 til 3500 løpere starte per dag.

– Vi vil gi alle tilbudet om å gå rennet, men vi kan komme i en situasjon der ikke alle får gå den aktuelle lørdagen. Vi ser på løsninger som Vasaloppet og har kommunisert at vi vurderer, at ved en sterk deltagerbegrensning, å sortere våre deltagere over flere dager. Da kan man gå når man ønsker, sier Torbjørnsen.

– Hvor mange deltagere tar dere med?

– Vi ønsker at flest mulig skal få muligheten. Da vi åpnet påmeldingen sa vi at det ikke er sikkert at alle som melder seg på få delta. Da vil de få refundert det de har innbetalt eller få muligheten til å gå et alternativt Birken. Det vil foregå på et annet tidspunkt hvor man vil bruke QR-brikken for å scanne stopler over fjellet, svarer Torbjørnsen.

Sportsansvarlig for Birken AS Sølvi Amundsen Aas sier følgende på deres hjemmeside:

«Det vi tenker er at hver kohort blir en pulje. Ved å legge opp til et godt tidsintervall mellom hver pulje i stedet for fem minutter slik det er nå, så vil det bli svært liten grad av forbipasseringer i lys av den skal den seedingordningen vi har».

1200 påmeldt de første timene

Interessen for neste års utgave har vært stor. Onsdag åpnet påmeldingen og ifølge Torbjørnsen var det i løpet av noen timer rundt 1200 påmeldte.

Likevel er det usikkerhet rundt hvordan simittesituasjonen kommer til å være rundt tidspunktet for Birken.

– Vi har god dialog med de lokale kommuneoverlegene og vi ønsker fortatt å være en sterk norsk motor for mosjon og folkehelse. Vi kommer til å arrangere innenfor for gjeldende regler og føringer fra lokale helsemyndigheter, samt innenfor de kommune vi operer i, sier Torbjørnsen.

Før han legger til:

– Våre fordeler er at vi kan ha flere puljer spredd med god avstand på en trygg og forsvarlig måte. Slik kan vi få mennesker over fjellet og det er en av styrkene våre. I tillegg kan vi kan fordele folk i mange kohorter, avslutter Torbjørnsen.