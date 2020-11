Torpet-Mathias ble lurt: – Jeg ble skikkelig forbanna

Til tross for at Torpet-trioen er gode venner, var det én av dem som så sin mulighet til å utnytte medforpakterne sine litt ekstra.

Uke etter uke har Torpet-trioen, bestående av Karianne Amlie Wahlstrøm (29), Mathias Scott Pascual (27) og Olav Harald Ulstein (58), slått ut en etter en av Farmen-deltakerne som har ankommet den lille husmannsplassen.

Trioen på Torpet har holdt sammen og knyttet sterke bånd, men nå kan de avsløre at én av dem lurte de andre gjennom hele oppholdet.

Ulstein oppdaget nemlig raskt da han ankom Torpet at verken Wahlstrøm eller Pascual var særlig snekkerkyndige. Da han tilsynelatende ble skadet, så han en mulighet til å benytte seg av Pascual sin hjelp.

– Det startet egentlig med at jeg ønsket at Mathias skulle delta mer i snekkerarbeidet, forteller Ulstein da han, Pascual og Wahlstrøm gjestet God Morgen Norge torsdag.

– Jeg visste at hvis jeg ikke tok grep, ble jeg stående å gjøre alt selv. Det beste jeg kom på i farten var at jeg hadde smerter i albuen, sier han.

Se hele intervjuet med Torpet-trioen hos God Morgen Norge, øverst i saken.

Ulstein slet imidlertid med å forklare seg ut av skaden, og han så seg nødt til å fortsette med skuespillet. Han forteller at det var veldig utfordrende å holde det gående uke etter uke. Han innrømmer at han til tider glemte skaden.

Han påpeker at tross skuespillet, ble både Pascual og Wahlstrøm flinke til å snekre.

Ble lurt

Pascual forteller at han var opptatt av trioen, og han syntes synd på Ulstein som hadde smerter.

– Det endte jo med at jeg gjorde stort sett alt. Jeg tenkte jo at Olav hadde det vondt.

Pascual ante ikke at han ble løyet til, før han selv så det på TV-skjermen.

– Han lurte meg skikkelig, sier han, og legger til:

– Først ble jeg skikkelig forbanna. Jeg sa til Karianne at jeg ikke orket å prate med den mannen på et tidspunkt. Jeg har så mye samvittighet, og syntes synd på han, så da stod jeg virkelig på. Man glemmer det fort, men blir hentet litt tilbake igjen i det man stod i. Jeg ble bare så sur på meg selv over hvor dum jeg var som ble lurt. Jeg er jo litt naiv, og tror det beste.

Under oppholdet var det Pascual som rodde ut for å fiske. Ulstein forklarer at han ikke var klar over at Pascual rodde av medlidenhet hver eneste dag, før i etterkant av oppholdet.

BLE LURT: Mathias Pascual ble lurt av Olav Harald Ulstein. Foto: Alex Iversen /TV 2

– Jeg trodde han rodde fordi han likte å fiske.

Pascual understreker at lureriet ikke har lagt noe demper på forholdet i trioen, og at de er gode venner.

Kun gjester

Uke etter uke har Farmen-deltakerne kjempet seg videre på Torpet, men de utslåtte Farmen-deltakerne som har kommet til husmannsplassen ble kun ansett som gjester.

Pascual forteller at trioen hadde planer om hvordan de skulle ta seg lengst mulig sammen.

– Vi sa hele veien at vi ville ha plassen vår her, og vi kom ikke til å si at vi kunne ta en kamp for moro skyld.

Én av dem som opplevde et mindre hyggelig opphold var Wiktoria Rønning (22). Hun følte seg lite velkommen og opplevde det som vondt og sårt å være på husmannsplassen med de andre deltakerne.

Trioen reagert kraftig på at Rønning hadde vært én av deltakerne som hadde jukset, og besøkt andre hytter under oppholdet. Til God Morgen Norge påpeker Pascual at trioen aldri var slemme mot noen.

TRIOEN: Mathias Scott Pascual (27) Karianne Amlie Wahlstrøm (29) og Olav Harald Ulstein (58). Foto: Alex Iversen/TV 2

– Ble rasende

Wahlstrøm innrømmer at hun på et tidspunkt uttalte at de ikke ville ha Rønning der. Hun reagerte sterkt på juksingen.

– Farmen er noe veldig mange mennesker drømmer om å være med på, og det var en kjempeprosess for meg. Jeg har jobbet beinhardt for å komme med, og så fikk jeg muligheten på Torpet. Der fikk vi vite at det var juksing og fanteri på gården. Det gjorde meg så utrolig provosert, for produksjonen har jobbet beinhardt for å få Farmen til å gå i koronatiden. Jeg ble så rasende, for jeg følte at det var som å pisse på alle som drømmer å være med, og å pisse på produksjonen, sier hun.

Derfor gjorde hun det tydelig at hun mente Rønning ikke fortjente å være på Torpet.

– Det er ikke mobbing. Det handler om at man kan være konstruktiv og gi kritikk på en handling som man selv er uenig i, sier hun og mener at media har hauset opp situasjonen.

– Jeg tror hun mente at det var kjipt og vondt. Vi har jo sendt meldinger i ettertid, og det har nok vært mer storm rundt det, enn hva det har trengt å vært, sier Wahlstrøm.

Se Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Sumo.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og TV 2 Sumo.