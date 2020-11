Avslørte kjærestens utroskap på dette bildet: – Dumme, dumme mannfolk

Florida-kvinnen Sydney Kinschs TikTok-video har gått viralt, skriver New York Post.

I videoen, som i skrivende stund er sett 1,7 millioner ganger, forteller hun om hvordan hun avslørte at kjæresten gjennom fire år var utro.

«Den gangen kjæresten min gjennom fire år snapchattet meg da han var utro,» skriver hun.

Avslørende refleksjon

Kjæresten, som hun ikke har navngitt eller identifisert i videoen, sendte henne en selfie fra bilen, hvor han var iført solbriller.



Det han nok ikke tenkte på, var refleksjonen i brilleglassene.

I refleksjonen kunne man nemlig se beina til en kvinne som stakk ut av bilvinduet.

– Sjekk refleksjonen i kjærestens solbriller, damer, advarer Kinsch.

Hun forteller at hun reagerte med å ringe ham umiddelbart.

– Jeg ringte ham og spurte om han var klar over at han hadde sendt meg et bilde av en bitch på Snapchat, og han hadde ingen anelse. Så jeg sendte det til ham, og han sa at jeg var gal og at det var kameratens dame, at han var sammen med fem andre folk, og at han hadde lov til å ha venner.

I kommentarfeltet forteller hun at hun én uke senere fikk vite at kjæresten den siste måneden hadde vært utro med hele fem forskjellige kvinner.

Videoen har fått nærmere 190.000 'likes'.

– Det er galskap, er Kinschs kommentar til at videoen hennes har gått viralt.

Kjenner seg igjen

En rekke medier verden rundt, som tyske RTL, australske The Queensland Times, britiske The Sun, belgiske Metro og portugisiske UOL, har omtalt videoen.

I kommentarfeltet har kvinner fra alle verdenshjørner kommentert hvordan også de fersket sine kjærester i å være utro.

«Dumme, dumme mannfolk,» skriver en kvinne.

«Det var sånn jeg fersket eksen min også. Refleksjonen i vinduet,» skriver en annen.

«Det skjedde med meg også!!! Eksen min tok en selfie til meg, og jeg så jenta i refleksjonen på brillene hans, lol. Han var på restaurant,» kommenterer ei.

«Sånn tok jeg ham også. Veska hennes var i setet ved siden av ham,» skriver en annen.

En annen kvinne sier at hun tok kjæresten sin på fersken da hun sjekket Instagram.

«Jeg kjente igjen tatoveringene hans i speilet på ei jentes story,» skriver hun.