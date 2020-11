I år er det meldt om uvanlig mye mus, dermed er det også viktig å ta forholdsregler.

Det gjelder for hus og hytter og det gjelder også for biler. For selv om de er små, kan de spise og gnage seg gjennom interiør og elektriske komponenter for millioner av kroner.

Det merkes nå godt hos forsikringsbransjen:

– Hver dag er det mange som opplever å få skadet kjøretøyet sitt. Gjensidige har den siste tiden registrert rekordmange tilfeller av mus som har angrepet biler og campingvogner, forteller Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Flere hundre skader totalt

– I hovedsak dreier dette seg om biler, campingvogner og bobiler, men også motorsykler er utsatt. Vi kan ikke huske lignende skadetall tidligere, så dette er mye. Tidligere har vi gjort beregninger som viser at 500 biler og campingvogner blir gnagd i stykker årlig, for rundt 10 millioner kroner. Dette er tall som kommer til å bli knust i 2020, sier Voll.

Bare i løpet av de siste ukene tror Gjensidige at det kan være snakk om flere hundre skader totalt for bransjen.

– Med en gjennomsnittserstatning på over 25.000 kroner, snakker vi store skader, påført av veldig små dyr, sier Voll – som også tror det er en del mørketall.

Her har musene gått til angrep ved en av bakdørene. Foto: Gjensidige

Kommer inn via motorrommet

–En mus trenger bare 5-6 millimeter åpning før den kommer inn og mange tror at så lenge bilen er låst, så går det greit. Her er det nok noen som opplever at så ikke er tilfelle, sier Voll.

Han forteller at de aller fleste skadene skjer ved at mus klatrer opp og inn i motorrommet og begynner å gnage på ledninger og elektriske komponenter. Det er også her de finner veien videre inn i kupeen. Da er det ofte seter og interiør som ender opp med store skader, sier Voll.

I år har Gjensidige mottatt flere saker der mus har gnaget i stykker interiør i biler og bobiler der skadeomfanget har ligget på mellom 50.000 og 100.000 kroner.

Bilen kan ha hatt store skader – uten at du får vite det

Utvendig så denne bilen helt fin ut, men inni hadde mus gjort store skader. Foto: Gjensidige

Bilen ble kondemnert

Her er noen eksempler fra saker selskapet har hatt:

– Kunde kjøpte ny bruktbil, men ble syk rett etterpå. Bilen ble derfor parkert for en lengre periode i et uthus/garasje. Her var det mus som gnagde i stykker hele bilen. Takstmann kunne fortelle at det ikke var en eneste plastdel/interiørdel som ikke var gnaget på. Musene hadde gnagd seg gjennom hele ventilasjonssystemet. Bilen ble kondemnert/innløst. Skadene endte på 310.000 kroner.

– 2014-modell Toyota: Mus gnagde hull i tak, interiør, elektriske komponenter og innvendig antenne. Musene hadde bygget bol/reir ved reservehjulet bak i bilen. Skadeomfang kr. 60.000,- Bilen ble kondemnert

– Eldre personbil fikk skade i tak og ledningsnett. Skadeomfang 30.00 kroner.

Vi bulker for 34 millioner kroner – hver dag

Musene går ofte til angrep på ledninger i motorrommet. Det kan gi svært kostbare skader. Foto: Gjensidige

Vinduer gikk opp og ned av seg selv

– Nyere bobil til nærmere en million kroner angrepet av mus. Musene kom inn via ledninger fra batteriet og inn i førerhuset. Eier tok flere mus med feller inne i bilen. Skader for nærmere 100.000 kroner på ledninger, elektronikk og interiør.

– Kunde kjøpte nyere bruktbil hos forhandler. Kun kort tid etter oppdaget kunden flere mus og fanget seks stk i motorrom og kupe. Kunde har mistanke om at musene var der allerede, da hun kjøpte bilen. Skader for 50.000 kroner

– Eier av Audi fikk problemer med vinduer som gikk opp og ned av seg selv og dører som låste seg opp - av seg selv. I tillegg levde luftfjæringen sitt eget liv. Undersøkelser viste at «skadene» skyldtes mus som hadde gnaget på diverse komponenter. Skadeomfang ca. 70.000 kroner

– Nyere e-Golf: Mus gnaget på høyspentkabel som går fra ladepunkt til elmotor. Skaden taksert til rundt 5.000 kroner.

Så ille kan det gå hvis du glemmer noe spiselig i bilen

Her har musene gnaget på høyspentkabel i en VW e-Golf. Foto: Gjensidige

Gode tips for å unngå museskader: Ikke parker i områder hvor det er kjent at det er mye mus

Ved skade, flytt bilen til et annet sted.

Bruk musefeller i garasjer eller steder som du vet det kan forkomme mus

Ikke la matrester og annet ligge igjen i bilen. Dette gjelder spesielt i bobiler og campingvogner

