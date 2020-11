Slik henges Abid Raja ut i Venstre-Trines nye bok

«Abid Raja og jeg har hatt et turbulent forhold, det ved de fleste som følger med i norsk politikk».

Det skriver Trine Skei Grande i sin nye bok «Oppreist».

Hun mener Raja «de siste åra har gjort en del ting som jeg tror ikke har vært til partiets beste» og at striden mellom de to «kulminerte etter budsjettprosessen i Stortinget høsten 2018».

Da ble Raja sykmeldt etter at han ble baksnakket av Skei Grande. I boken omtaler hun det som skjedde slik: «ingen svær sak».

I telefonsamtale med Høyres daværende sjefsforhandler i Stortinget, Henrik Asheim, beskyldte Skei Grande Raja for for å undergrave hele budsjettprosessen og eget parti. Asheims høyttalerfunksjon var på – og i samme rom satt Raja.

I boken gjengir Skei Grande utblåsningen slik hun selv mener den var:

«Du må ikke høre på hva Abid sier, han bruker denne saken for å svekke meg i gruppa. Han framstiller det som om jeg gir meg i regjering og er prinsippløs, mens det bare er han som holder på prinsippene. Det stemmer ikke», sa jeg. Det var ikke en utskjelling, slik mange medier skrev etterpå, bare et øyeblikks tankeløst utløp for en vedvarende frustrasjon.»

Raja ledet Venstres forhandlinger med Frp, Høyre og KrF i budsjettprosessen. Grandes uttalelser om Raja kom da budsjettpartnerne ba om hennes avklaring etter at Raja hevdet Venstre ikke aksepterte Frps reversering av kutt i overføringene til det nettstedet Human Right Service (HRS).

Skei Grande skriver at det ikke var en «total krise» i hennes verden og at hun tenkte Raja ikke tok det så tungt:

«Jeg kunne sagt det samme direkte til Abid, for jeg var irritert over hvordan han brukte saken til å markedsføre seg selv innad i partiet.»

«Det var tross alt ingen svært sak», skriver den tidligere Venstre-lederen, som også skriver at «Abid forsøkte å undergrave autoriteten min i gruppa».

Frp-topp mener Skei Grande tar feil

3. desember 2018 slo Dagens Næringsliv opp at Raja var sykmeldt på grunn av Skei Grande. I boken skriver Skei Grande at hun tror lekkasjen kom fra Frp og peker på Helge Andre Njåstad som var Frps sjefsforhandler.

«Jeg vet ikke hvem som hadde lekket det til dem, men jeg antar det kom fra Frp. De syntes i hvert fall hele situasjonen var kjempeartig. Abid hadde også skrevet til Helge André at han gjerne måtte si til folk hva som var grunnen til sykmeldingen. Enten det var som sjelesorg eller fordi han ville at de skulle lekke, var det ikke annet å forvente enn at det ble store oppslag av det.», skriver Skei Grande i boken.

Njåstad vil ikke kommentere dialogen med Raja, men avviser at Raja har bedt han om å lekke saken.

– Det stemmer ikke, sier Helge Andre Njåstad.

– Jeg har aldri fått noen SMS fra Abid om at jeg skal lekke noe til noen eller fortelle noe. Det virker det som Venstre er gode på selv, sier Frp-politikeren.

TV 2 har fått tilgang til hittil ukjente tekstmeldinger mellom Raja og Njåstad:

28. november 2018 skrev Raja:

FEIL: Helge Andre Njåstad mener påstandene fra Skei Grande ikke stemmer. Foto: Håkon Mosvold Larsen

«Njåstad. Stortingslegen har sykmeldt meg foreløpig ut neste uke. Jeg må holde meg unna til jeg klarer å legge bak med det Trine har gjort. Og det kommer frem nye ting. Det er så vilt i sum at jeg fikk ikke sove i natt.», skrev Raja.

Njåstad svarte: «Det er ikke bra. Ta vare på deg selv opp i dette».

Frp-politikeren vil ikke kommentere om han mener Skei Grandes gjengivelse av baksnakkingen stemmer.

– Det var vel bare fire stykk som vet hva som ble sagt. Min versjon har ingen fått og jeg vil ikke bidra til den nå heller, sier Njåstad.

I boka skriver Skei Grande om hvordan det har vært vanskelig å samarbeide med Raja.

«Han har sikkert ment at Venstre burde kvitte seg med meg som partileder, og han har helt sikkert følt at jeg til tider har behandlet ham urettferdig. Det beste ville ha vært om han hadde tatt opp problemene med meg direkte».

«Ikke villig til å høre»

Men historien om budsjettforhandlingene er ikke det eneste stedet i boken hvor Skei Grande går til personangrep på Raja.

Skei Grande skriver at Erna Solberg satte foten ned for at Raja skulle bli næringsminister. «Abid hadde et rykte på seg for å være en solospiller som ikke forholdt seg lojalt til vedtatte strategier og planer», skriver Skei Grande. Hun omtaler Raja som «uønsket».

Under landsstyrebehandlingen av regjeringserklæringen i 2019, skriver Skei Grande at Raja beskyldte henne for å lyve om at KrF måtte få abort-gjennomslag. «Jeg var så sliten etter forhandlingene at jeg holdt på å dø, og å bli beskyldt for å lyve til landsstyret gjorde ikke akkurat humøret mitt noe bedre», skriver Skei Grande.

Hun hevder videre at Raja lekket informasjon til VG om hvem som skulle bli Venstre-statsråder i 2018. «Mange hadde nok regnet med at Abid Raja skulle bli statsråd i den runden, kanskje først og fremst Abid selv.»

Skei Grande sier Raja nektet å tro på strategien til regjeringen da man forsøkte å hente hjem IS-kvinnen og hennes barn. «Jeg kunne ikke annet enn å oppfordre folk til å stole på meg og UD, og be innstendig om at ingen snakket til journalister om hva vi holdt på med. Det øret var ikke Abid villig til å høre på. Han trodde fullt og fast at vi i regjeringa måtte presses i offentligheten til å gjøre jobben vår», skriver Skei Grande.

Raja: – Jeg har ikke lest boken

«Jeg vil igjen takke Trine for innsatsen hun har lagt ned for partiet, og for tilliten hun viste meg ved å ta meg inn i regjeringen. Det å bli kultur- og likestillingsminister i den norske regjeringen er det aller største som har skjedd meg i mitt offentlige virke. Jeg har ikke lest boken, og selvsagt har Trine rett til å komme med sin personlige versjon, utover dette vil jeg ikke gi noen kommentar til boken.», skriver Raja i en tekstmelding til TV 2 via sin rådgiver.

Skei Grande: – Mest positivt om Raja

– Tror jeg skriver veldig mer positivt om Abid enn negative, men vi har hatt noen vanskelige situasjoner sammen som har vært offentlig kjent. Jeg tror ikke det er så mye som er mye nytt i boka på det området, men jeg hadde behov for å fortelle hvordan jeg har opplevd det i en sammenheng, sier Skei Grande til TV 2.

– Men hvorfor skriver du det nå?

– Det er nå jeg skal slutte. Jeg er ferdig i politikken og nå hadde jeg tid til å skrive bok.

– Noen vil si at du burde ventet slik som Jagland gjorde og ikke ta det rett foran et valg.

– Jeg har nok ikke planer om å bli president i Europarådet eller andre jobber av det kaliberet. Nå er jeg ferdig med politikken og nå skriver jeg min historie, så tipper jeg de skriver sin historie når de slutter.

– Men kan det svekke de som skal overta etter deg at de omtales kritisk?

– Nei, de omtales mest positivt i boken, så det får de ta til seg og jobbe videre.

– Men det er jo kanskje noen som vil fester seg mest til det negative?

– Det gjør alltid noen journalister, men nå håper jeg folk leser hele boken og da får de et annet bilde, sier Skei Grande.