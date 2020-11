Ble sendt hjem først – så gjorde Jakten-bonden noe uventet

I mandagens episode av Jakten på kjærligheten er det klart for sesongens første frierutvelgelse for bonde Andreas Lillevestre (24) fra Steinkjer. Det betyr samtidig at noen må pakke kofferten og reise hjem.

Etter en svært kort speeddate på Fylkesmannsgården i Steinkjer, måtte bonden velge hvilke seks av de åtte frierne han ønsket å invitere med seg videre i programmet.

Da ble det Martine Eilertsen (23) fra Oslo og Karen Bach (26) fra Inderøy som trakk de korteste stråene.

– Jeg synes det var kjipt å dra hjem så tidlig da, for jeg følte at vi ikke hadde rukket å bli noe kjent med hverandre. Vi hadde bare fem minutter til å få et inntrykk av hverandre, og det er jo ingenting, forteller Eilertsen til TV 2 over telefon.

– Ikke det beste inntrykket

23-åringen fra Oslo forteller samtidig at hun ikke er bitter over valget.

– Jeg tok det ganske greit etterpå, og jeg skjønte det veldig godt. Jeg følte ikke at jeg ga det beste inntrykket av meg selv, og så var det jo mange andre fine jenter der, forteller Eilertsen.

BLE IKKE MATCH: Martine Eilertsen (23) fra Oslo måtte reise hjem igjen etter speeddaten med Andreas Lillevestre (24). Foto: TV 2.

Oslo-kvinnen innrømmer at det var uvant å se seg selv på skjermen, og hun tror hun vet noe av grunnen til at det ikke ble match mellom de to.

– Jeg synes det har vært helt grusomt å se meg selv på TV. Jeg føler jeg var så ukomfortabel og at jeg ikke fikk vist meg sånn som jeg er. Det var jo en veldig rar setting, og jeg ble så utrolig nervøs at jeg ikke hadde kontroll over egne følelser, så jeg følte kanskje at det ødela litt. I tillegg til at det var andre bra kandidater der, forteller hun.

Eilertsen avslører samtidig at hun ikke har møtt noen nye potensielle flammer etter innspillingen av programmet, som foregikk i sommer. Hun føler at hun med god grunn kan skylde litt på korona-situasjonen.

– Det er ganske stille på kjærlighetsfronten. Det har ikke skjedd så mye. Men det er vanskelig å date og møte folk i den situasjonen vi er i nå.

Gråt ikke

Frier Karen Bach (26) fra Inderøy innrømmer også at det var kjedelig å ikke få bli med videre i programmet, men forteller samtidig at hun ikke har ligget søvnløs i etterkant.

– Man håper jo at man skal komme lengst mulig og finne kjærligheten, så det var selvfølgelig kjipt. Jeg vet ikke hvorfor han ikke valgte meg, det er litt vanskelig å si. Kanskje han synes vi var forskjellige. Men jeg har full aksept for valget altså, så det var ikke sånn at jeg gikk hjem og gråt, forteller hun til TV 2.

26-åringen synes det var hyggelig å møte Lillevestre, men skulle også ønske de hadde fått litt mer tid.

– Jeg synes han så veldig snill ut utifra det som ble vist på TV, og han var jo kjekk å se på. Egentlig slik som jeg hadde trodd, forteller Bach og legger til:

– Men det er litt spesielt fordi man bare får de fem minuttene. Det er nesten så man skulle ønske at alle fikk være med på gruppedaten også, så man får vist seg litt mer, synes hun.

BLE IKKE VALGT: Karen Bach (26) fra Inderøy måtte også reise hjem etter speeddaten med Andreas Lillevestre (24). Foto: TV 2.

Ingenting å tape

Til forskjell fra mange andre friere i programmet, var ikke deltakelsen noe Bach i utgangspunktet hadde valgt selv. Da hun ble påmeldt tenkte hun derimot at hun ikke hadde noe å tape.

– Jeg var litt skeptisk i begynnelsen, men så tenkte jeg at jeg ikke tapte noe på det. Jeg fikk bare utfordret meg litt og kanskje jeg fant kjærligheten. Det gjorde jeg ikke da, dessverre, ler 26-åringen.

Foreløpig har heller ikke Bach funnet kjærligheten i etterkant av programmet, og i likhet med Eilertsen synes hun korona-situasjonen har gjort det hele ekstra krevende.

– Jeg er fortsatt singel. Det har ikke vært så enkelt med korona og så har vi jo ikke lov til å ha tinder eller andre datingapper (på grunn av programmet, journ.anm), så det har jo vært litt kjedelig, innrømmer hun og avslører samtidig at hun har fått en del tilbakemeldinger på sosiale medier.

– Det er ikke sånn at jeg er bedt ut på date eller noe, men jeg har fått gode tilbakemeldinger på at jeg er på TV. Jeg føler at jeg var meg selv. Jeg ler konstant, så folk sier: «Du er jo helt lik deg selv, Karen». Det er litt fint, for man vet jo ikke hvordan man blir fremstilt, forteller hun.

UNDER INNSPILLINGEN: Programleder Gunhild Dahlberg og bonden Andreas Lillevestre. Foto: Ole Martin Wold / TV 2

Oppringt av bonden i etterkant

Begge frierne forteller at de ble overrasket over at TV-produksjon tok såpass mye tid. Det ble nemlig flere timer venting før selve speeddaten kom i gang.

– Det tok veldig lang tid med alt. Vi trodde jo at vi skulle på speeddate med en gang, men så ble vi ble jo sittende nesten halve dagen før vi skulle på det, så det gjorde jo nesten at man ble enda mer nervøs. Men jeg skjønner at det tar tid å lage TV da, sier Eilertsen.

Da Lillevestre hadde valgt hvilke friere han ønsket med videre i programmet, gikk ting til motsetning plutselig veldig raskt. De to satte derfor stor pris på det bonden gjorde dagen etterpå, som var uventet.

– Da vi var ferdige med valget, så skjedde alt veldig fort og Martine måtte bare skynde seg for å rekke flyet hjem. Jeg hadde ikke noe lang reisevei, men Andreas ringte dagen etterpå for å si «ha det», og takket for at vi hadde vært med på det. Det var veldig fint gjort, sier Bach.

– Det var veldig hyggelig at han ringte. Det viser bare at han er en ordentlig fyr og ikke bare «sender deg hjem og er ferdig med deg». Det satt jeg veldig pris på, forteller Eilertsen.

JAKTEN-BONDE: Andreas Lillevestre. Foto: Ole Martin Wold/ TV 2

– Det fortjente de

Bonden fra Trøndelag forklarer hvorfor han valgte å ringe frierne i etterkant av at de dro hjem.

– Alt gikk så fort på speeddate-dagen. Det var et kjør fra morgen til kveld egentlig. På slutten av dagen da de ble sendt ut, så var det så mange bilder som skulle tas og jeg var trøtt og sliten, og plutselig så var damene borte. Så jeg fikk liksom ikke sagt «ha det» til de to, og det ble bare så upersonlig hele greia, forteller Lillevestre til TV 2 og legger til:

– De hadde tross alt reist en ganske god strekning for å være med på dette, så å ringe dem og takke for at de hadde kommet, var i hvert fall det minste jeg kunne gjøre. Det fortjente de, synes jeg.

Han avslører samtidig at det kun var Eilertsen og Bach som fikk en slik telefonsamtale fra ham i etterkant.

– De andre fikk jeg ha en samtale med etter valget, så der følte jeg ikke det var nødvendig. Men akkurat de første fikk jeg ikke sagt «ha det» til etter valget, så jeg følte jeg måtte ha det på det rene, forklarer han.

ÅTTE FRIERE: Bonde Andreas Lillevestre (24) fikk ha med seg åtte friere på speeddate. Foto: TV 2.

Flere måtte reise hjem

Hos Jakten-bonde Ronny Stokland fra Jæren, måtte også frieren Gro Heidi Emilsen (48) pakke kofferten og reise hjem i mandagens episode.

Hos de to siste bøndene, Trine Turtum (25) fra Vågå og Christoffer Trøseid (28) fra Nord-Odal, har det derimot ikke blitt tatt noe valg enda. Hvem det blir, får man se i neste episode av Jakten på kjærligheten.

