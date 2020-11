Oslo-mor dømt for å ha voldtatt sine to små barn

Tirsdag ble en trebarnsmor i 30-årsalderen dømt til fire år og seks måneders fengsel for seksuelle overgrep mot sine to sønner.

Gutene var tre og seks år gamle da overgrepene skjedde mellom januar 2016 og mai 2017, skriver Romerikes Blad, som først omtalte saken.

I dommen står det at barneverntjenesten i perioden mellom juli 2016 og mai 2017 var i kontakt med familien hele 45 ganger. I april 2017 anmeldte barneverntjenesten foreldrene til politiet.

Etter tilrettelagte avhør i mai, ble barna plassert i et beredskapshjem.

– Blandet stikkpiller med ingefærrot

I retten erklærte moren seg uskyldig, og nekter for å ha penetrert guttene med en skrelt ingefærrot da de bodde i en kommune i Oslo-regionen.

I retten ble kvinnen spurt om hun visste at dette var en kjent avstraffelsesmetode overfor barn i hjemlandet hennes.

Dette bekreftet hun å ha hørt om – men hevder at guttene forvekslet Paracet-stikkpiller med ingefærrot.

– Hvorfor barna har sagt at det gjør veldig vondt når de får stikkpillene, vet jeg ikke. Paracet er det eneste jeg har brukt på barna. Jeg sier ikke at barna lyver, men kanskje vet de ikke hva stikkpiller er, sa moren i retten.

I dommen kan man lese at det blir lagt særlig vekt på at overgrepene ble begått på en særlig smertefull måte, og at barna var svært unge.

Sterke belastninger

«Retten finner det hevet over tvil at begge de tiltalte er skyldige etter tiltalebeslutningen. De har begått de beskrevne straffbare handlingene og de utviste forsett,» står det i dommen.

Barnas bistandsadvokat, Simon Ladderud Stende, sier at barna har hatt det svært tøft.

– Vi har notert oss at tingretten har trodd på barnas forklaring og at foreldrene er domfelte i samsvar med tiltalen. Tingretten beskriver alvorlige handlinger, som har vært smertefulle og vonde, med bruk av ingefær. Det har vært sterke belastninger for barna, sier han.

Kløp, slo og viste seksuelle overgrep

Barnemoren er også dømt for å gjentatte ganger ha kløpet og slått barna, samt for å være i besittelse av et bilde som viser seksuelle overgrep.

Hun er også dømt for å ha vist eldstesønnen voldelig og skremmende innhold gjennom bilder og videoer, og må betale guttene 250.000 kroner hver i erstatning.

Barnefaren er også dømt til fem måneder i fengsel for å ha mishandlet barna, og for å ikke ha grepet inn da kona mishandlet dem.

Saken har ligget hos politiet i to år, og foreldrene har fått redusert straffen sin med 50 prosent på grunn av lang liggetid.

«For begge de tiltalte kommer det vesentlig formildende inn at saken mot dem er blitt svært gammel,» står det i dommen.



Kvinnens advokat, Petter N. Sterud, har varslet at de kommer til å anke dommen.