Norsk Victoria Secret-modell fikk klar beskjed: - Du vil ikke være den jenta

GOD KVELD NORGE (TV 2): I mars dro Frida Aasen (25) fra leiligheten sin i New York for en to ukers ferie. Åtte måneder senere har hun ennå ikke vært tilbake.

Frida Aasen befinner seg for tiden i Monaco. Der bor hun sammen med kjæresten sin, den italienske forretningsmannen Tommy Chiabra (34).

I et sjeldent intervju med God kveld Norge forteller hun at karrieren hennes har stoppet opp på grunn av reiserestriksjonene.

– Jeg kan jo ikke reise, og det er jo hovedsakelig det jeg gjør i min jobb. Jeg hadde masse oppdrag i vente som ikke ble noe av.

Se intervju med den norske supermodellen i videovinduet ovenfor.

Ufrivillig borte fra New York

I mars dro Aasen fra leiligheten sin i New York for det hun trodde skulle bli en to ukers ferie i Europa. Der har hun ikke vært siden.

– Nå kommer jeg aldri til å dra til den leiligheten igjen. Alle tingene mine er satt på et lager. Det er kjemperart.

Selv om hun synes det er spesielt å tenke på livet sitt i New York, påpeker hun at det er best å være i Europa.

– Jeg er jo mye nærmere familie og situasjonen i USA har jo vært ganske vanskelig for mange.

Likevel er planen til Aasen å dra tilbake til New York etter hvert. Mens hun venter tar hun oppdrag i Europa, samtidig som hun har begynt å satse mer på sosiale medier.

Slutt på Victoria Secret-show etter krass kritikk: – Trengtes mer mangfold

KOSTBART: Victoria Secret har hvert år bukt om lag 12 millioner amerikanske dollar på den berømte undertøysvisningen. Foto: Scanpix/Timothy A. Clary

Kristiansand-jenta er den eneste nordmannen som noensinne har gått nedover catwalken på den spektakulære undertøysvisningen til Victoria Secret. Der gikk hun side om side med noen av verdens mest kjente modeller, slik som Kendall Jenner og Gigi Hadid. Jentene som går for det berømte showet får kallenavnet «Angels».

Undertøysmerket har tidligere vært i hardt vær for kun å fronte èn kroppstype; syltynne, høye jenter. Kritikken endte til slutt med at showet måtte takke for seg. Nå er det ingen som vet om showet vil komme tilbake.

Aasen fikk gå de to siste visningene til Victoria Secret, i 2017 og 2018.

– De hadde jo hatt det showet i veldig mange år, så det var kanskje på tide med en endring. Det har nok trengtes litt mer mangfold, sier 25-åringen.

«Du vil ikke være den jenta som blir sett på byen hver helg»

Aasen forteller at som ung jente i storbyen New York var det mange som kom opp til henne og de andre jentene og ville ta de med ut på byen.

I et intervju den svenske Victoria Secret-modellen Elska Hosk (31) gjorde med «Skavlan» tidligere i høst, forteller hun om en kokain-overdose hun fikk som ung modell i New York.

Aasen hevder på sin side at hun ikke har sett så mye til rusbruk som man kanskje skulle tro.

NEW YORK: Frida Aasen avbildet på visningsfesten til det som skulle bli den siste visningen til Victoria Secret. Foto: Scanpix/Dimitrios Kambouris

– Jeg har jo sett det på utesteder og sånt, men sånn er det jo overalt. Det finnes dårlige miljøer uansett hvilken bransje man jobber i, og det finnes i modellbransjen også. Havner man i det, er det mye man ikke burde være med på.

Hun sier hun har vært heldig som har hatt bra folk rundt seg. Videre forteller hun at det er mange i bransjen som fester mye.

– Men man skjønner jo fort at det er noe man ikke kan fortsette med. Hvis man skal kunne prestere på jobb må man se frisk og opplagt ut. Man kan ikke komme etter å ha vært ute en hel natt, det blir lagt merke til.

Aasen forteller at da hun først kom til New York, satt agenten seg ned å snakket med de unge nyankomne jentene. De forklarte at «du vil ikke være den jenta som blir sett på byen hver helg».

Oppdaget på kjøpesenter som 14-åring

Aasen var ute for å kjøpe julegaver da modellagent Donna Ionna (51) kom bort til henne å ga henne kortet sitt.

– Hun spurte om jeg hadde tenkt på å bli modell, og det hadde jeg aldri tenkt på før.

Det tok to år før hun fikk lov av foreldre sine til å dra til Milano. Der fikk hun teste modelltilværelsen og om det var noe hun trives med. Siden den gang, har Aasen jobbet som modell.

– Det er sykt rart å tenke på nå, jeg var jo bare et barn den gangen.

I dag trekker hun frem at det å være mye alene har vært det vanskeligste med jobben.

Elsker å dra hjem til Norge

Tidligere har ikke modellen vært hjemme i Norge så ofte. Men i sommer tillot både smittesituasjonen og den nå korte avstanden at hun kunne reise hjem to ganger.

– Det aller første jeg merker når jeg går av flyet i Norge er hvor frisk luft vi har hjemme, og hvor deilig det er.

Hun forteller at hun har en leilighet i Oslo og at når hun er hjemme bytter hun på å være der og hjemme i Kristiansand med familien.

– Jeg elsker å dra hjem. Det stedet jeg får mest ro er i Norge.