FHI: Halvparten av norske kommuner meldte om smitte forrige uke

Antallet nye koronasmittede i landet øker kraftig for hver dag som går.

Det siste døgnet er det registrert 620 nye smittetilfeller i Norge, den nest høyeste økningen under pandemien, og 70 koronapasienter er innlagt på sykehus.

De siste tre ukene har økningen vært slik:

– Økningen de siste tre ukene har vært skarp. Fra 900 nye smittede i uke 42 til 1600 i uke 43 og 3000 nye smittede forrige uke, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet til TV 2.

Inneklima

Torsdag formiddag skal regjeringen og helsemyndighetene holde en pressekonferanse der de skal presentere nye innstramminger som følge av smitteøkningen.

Forland sier at det er behov for ytterligere tiltak for å stoppe smitten.

– Det er behov for å ta et krafttak for å stoppe dette, for å unngå å havne der vi var i mars og april, sier han.

–Hvorfor blir flere smittet?

– Det handler om at smitten antakelig sprer seg lettere mellom folk når vi er mer inne, viruset ser ut til å trives i tørre og oppvarmede rom og når folk er tettere på hverandre, sier Forland og fortsetter:

– Det har vært en grunnsmitte i samfunn som nå får mulighet til å blusse opp når vi er mer inne og på grunn av klimaet vi har nå, sier han.

Forland sier at FHI anbefaler er at de skjerper tiltak på alle områder der de ser det er smitte.

– Vi ser en økende smittede hvor det kommer fra andre land som jobber, i husholdninger og blant unge, sier han.

Stoppe bølgen

Han sier at mer smitte i samfunnet krever nasjonale tiltak.

– Vi har fått en bredere smitte i hele samfunnet, i forrige uke hadde bortimot halvparten av kommunene meldte om smitte. Det krever kanskje mer tiltak på nasjonalt nivå, sier Forland.

– Er portforbud aktuelt?

– Det er på verktøylista, men det er sannsynligvis noe som er siste utvei dersom vi ikke kommer i mål med andre tiltak, sier han og fortsetter:

– Slår vi det ned nåeffekt, stopper vi den bølgen vi er inni, sier han.