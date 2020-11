TV 2 utpeker: Donald Trump vinner Nord-Carolina

TV 2 utpeker Donald Trump som vinner i den viktige vippestaten Nord-Carolina.

Dette gir Trump ytterligere 15 valgmenn.

– Dette betyr sannsynligvis ingenting for Trump. For det er lite sannsynlig at han vil vinne mange av de andre resterende statene, sier TV 2s tallknuser Terje Sørensen.

TV 2s foreløpige oversikt viser at Joe Biden leder med 264 valgmenn, mens Donald Trump har 232 valgmenn.

Førstemann til 270 vinner presidentvalget.

Må vinne alle

Dette betyr at Donald Trump er avhengig av å vinne de resterende vippestatene Georgia og Pennsylvania for å ha noen mulighet til å dra seieren i havn.

I tillegg må han vinne Nevada, der Joe Biden foreløpig har en klar ledelse.

USA-valget 264 Biden 232 Trump 270 Presidentvalget skjer ved valg av delegater fra statene. 270 gir flertall.

Joe Biden trenger kun seks valgmenn til før han vinner presidentvalget, dette vil seier i hvilken som helst av de resterende delstatene sørge for.

Vant i flere vippestater

Donald Trump har så langt i valget stukket av med seieren i en rekke viktige vippestater.

Trump ble tidlig onsdag utropt som vinner i Texas, som var en ventet seier for den sittende presidenten.

Trump tok også Florida, som er den delstaten med tredje flest valgmenn med 29. Ohio har 18 valgmenn, Iowa har seks, og Texas har hele 38 valgmenn.

Samtidig vant Biden Michigan, en delstat som gir 16 valgmenn, og som Trump vant i 2016.

Både Biden og Trump har det siste døgnet holdt taler, der de utrykker optimisme rundt sine muligheter til å vinne valget.