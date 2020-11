Solberg: – Nordmenn må holde seg mer hjemme de neste ukene

Solberg redegjorde torsdag om håndteringen av koronapandemien for Stortinget.

Det var et halvt år siden sist Solberg gjorde det, og da var smittesituasjonen i landet en helt annen. De siste to ukene har økningen av antall nye smittede økt kraftig.

– Mitt hovedbudskapet er at nordmenn i de kommende ukene må holde seg hjemme og begrense sosiale kontakt med andre mennesker, sier hun til Stortinget.

Hun sier at fortsetter smitteutviklingen, kan vi oppleve det samme som stadig flere land opplever.

Samtlige fylker har 20 tilfeller per 100.000 innbyggere, noe som vil si at Norge er rødt.

– Vi har ikke mistet kontrollen, men vi har mindre kontroll enn vi ønsker, og det går i gal retning, sier Solberg.

Hun sier at utviklingen kan snus om vi begrenser sosial kontakt.

Kan miste kontrollen

Alle fylker og nærmere 60 kommuner opplever at smitten øker. Situasjonen er særlig alvorlig i og rundt Oslo og Bergen.

– Tiltakene som er blitt iverksatt, har ikke vært tilstrekkelig, sier Solberg.

– Hvis vi ikke lykkes, er det stor sannsynlig at smitten kommer ut av kontroll, sier hun.

– Risikoen for miste kontroll har økt. Det er derfor nødvendig med ytterligere skjerpelser, sier hun.

Regjeringen innfører en rekke nye tiltak torsdag. Her kan du lese dem.

Slutt på festene

Et av tiltakene er å innføre et nasjonalt skjenkestopp ved midnatt.

– Vi har flere eksempler på at samlinger av mennesker kombinert med alkohol har forårsaket flere, større smittehendelser. Ansatte i serveringsbransjen, i tillegg til taxisjåfører og helsepersonell, er den yrkesgruppen som flest får påvist smitte, sier Solberg.

– Nå er det slutt på festene for en periode, sier hun.

Solberg sier også at politiet vil bruke mer ressurser på å følge med på smittevern framover.

Regjeringen anbefaler også blant annet at dersom smittesituasjonen er svært alvorlig i regioner eller kommuner, kan det bli aktuelt å innføre full nedstenging av blant annet treningssentre, museer, idrettshaller og andre offentlige steder der man møtes innendørs.

Regjeringen anbefaler to meter avstand ved innendørs fysisk aktivitet.

– Det er for å unngå en nasjonal krisesituasjon, sier hun.

Ernas bønn

Solberg sier at folk gjerne kan gå en tur, men ber om at folk begrenser sosiale kontakt utenfor husstanden så mye som mulig.

– Vi må avlyse mye vi gjerne skulle ha gjort, det er tungvindt for næringsdrivende, kundegruppene blir borte, men husk at vi gjør dette for hverandre, for å unngå alvorlig sykdom og død blant risikogrupper, tap av arbeidsplasser og unngå at vi ender der var vi var i mars, sier hun.