Her er de største smitteutbruddene

Det er nå en dramatisk økning med smitteutbrudd i mer enn 60 kommuner i landet. Her er oversikten over hvor smitten er størst akkurat nå.

Helsemyndighetene er alvorlig bekymret over den økende smitten i hele landet.

Det er nå smitteutbrudd i alle fylker i Norge.

Smittesporerne jobber for harde livet med å varsle alle nye smittede og få deres nærkontakter til å gå i karantene.

Natt til torsdag ble det registrert 620 nye koronasmittede her til lands. Vi er dermed oppe i 22.575 koronasmittede personer i Norge.

– Nå er situasjonen alvorlig. Det er en dramatisk økning med utbrudd i veldig mange av landets kommuner, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Rødest bydel

Oslo er fortsatt byen hvor det er mest smitte.

Torsdag morgen melder Oslo kommune at det er registrert 162 nye smittede i Oslo siste døgn.

Dette er det høyeste antallet smittede på ett døgn noen gang.

Stovner er den bydelen som har flest registrert smittede i forhold til innbyggertallet. Der er det registrert 124 smittede de siste ukene, som innebærer 372,2 nye smittede per 100.000 innbyggere.

Deretter kommer bydel Søndre Nordstrand med 134 smittede, som innebærer 343 smittede per 100.000 innbyggere.

– En dyster, ny rekord

Onsdag satte Bergen smitterekord med 82 nye smittetilfeller siste døgn.

Det er nå 238 smittede per 100.000 innbyggere i Bergen.

Totalt er 2.415 personer i Bergen registrert smittet med covid-19, opplyser kommunen på sine nettsider.

– Jeg er nå svært bekymret for smittesituasjonen i Bergen, sier byrådsleder Roger Valhammer. Mens helsebyråd Beate Husa sier:

– Dette er en dyster, ny rekord som gjør oss bekymret.

Hevet beredskapsnivået

I Innlandet er nå smittesituasjonen så alvorlig at beredskapsnivået heves til oransje nivå.

Onsdag ble 40 nye personer i Innlandet registrert smittet.

Totalt har 479 fått påvist koronavirus i fylket de siste tre ukene, og kurvene over smittede i Innlandet peker kraftig oppover med utbrudd i flere kommuner.

– Derfor øker vi beredskapen og setter inn flere ressurser for å få beholde god oversikt og hjelpe til, sier fylkesmann Knut Storberget i en pressemelding.

Et høyere beredskapsnivå betyr at flere ansatte hos Fylkesmannen settes inn i arbeidet og prioriterer all tid til dette.

Ifølge fylkesmannen er det store utbrudd på Åsnes og Våler, Gjøvik og Hamar, samt noen mindre utbrudd og tilfeller av enkeltpersoner som er smittet.

Rekordsmitte

Torsdag formiddag opplyser Drammen kommune at 17 personer har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Smittevernoverlege Einar Sagberg opplyser at det torsdag sitter rundt 1500 personer i karantene i Drammen.

Mens i Trondheim ble det onsdag registrert 20 nye koronasmittede personer.

Dette er det høyeste smittetallet som er registrert i Trondheim siden pandemien brøt ut i mars.

Samtidig er det langt flere som blir testet nå enn tidligere.

Kraftig økning

Alle fylker i landet har nå registrerte smitteutbrudd.

I forrige uke ble det registret flest smittetilfeller i Viken hvor 870 personer ble smittet, noe som er en dobling fra uken før.

Tett etterfulgt kom Oslo med 779 nye smittetilfeller.

Ifølge FHI er smittespredningen økende i seks av elleve fylker.

Lavest smitte er registrert i Vestfold og Telemark.

I uke 44 har Folkehelseinstituttet spesielt fulgt smittesituasjonen i Bergen og Oslo, i tillegg til 31 andre utbrudd rundt i landet, viser FHI sin ukesrapport.

Flere kommuner i Viken har hatt økninger i antall tilfeller. Mens det har vært et utbrudd i Gjøvik, Hamar og flere andre nærliggende kommuner med over 150 tilfeller.

Økning i alle fylker

I ukesrapporten til FHI ble meldt om 3073 nye smittetilfeller i uke 44, som er en økning på 79 prosent fra uke 43.

– Overvåkingsdata og modellering viser en betydelig økende smittespredning de siste to ukene etter en gradvis og langsom økning gjennom høsten, står det i rapporten.

Det er en økning i alle fylker og alle aldersgrupper siste uke, men det er store geografiske variasjoner.

Oslo har høyest forekomst med 181 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere.

Vestland har 124, Innlandet har 112 og Agder har lavest med 26,4 smittede per 100.000 innbygger.

Statistikken er basert på tall for uke 43 og 44 samlet.

I forrige uke ble 122.889 personer i Norge testet for koronavirus. Andelen positive tester var 2,5 prosent, som er en økning fra 1,7 prosent i uka før.

FHI skriver i rapporten sin at det fortsatt er lav forekomst av alvorlige utfall, men det har vært en stigende trend i nye pasienter innlagt på sykehus med korona siden sommeren.

Smitter for mange

Det var 46 nye innleggelser i sykehus i uke 44, en økning fra 38 i uke 43 og 22 i uke 42. Det er det høyeste antallet i løpet av en uke siden april.

De fleste nye innleggelser de siste ukene har vært i Helse Sør-Øst.

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg sier at smittetallet R nå ligger på rundt 1,3. Det betyr at hver smittede i snitt smitter 1,3 nye personer.

Med et slikt tempo vil Norge få cirka 30 prosent flere smittede hver femte eller sjette dag.

– Det er en altfor stor økning, sier Stoltenberg