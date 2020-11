Politiet bevæpnes

PST offentliggjorde 30. oktober en oppdatert trusselvurdering hvor de skrev at trusselnivået i Norge er uendret, men at trusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet.

Nå skriver Politidirektoratet at de vil ta grep i forbindelse med trusselvurderingen.

− Trusselnivået er uendret, men på bakgrunn av den skjerpede trusselen har politiet iverksatt tiltak vi mener er nødvendige, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politiet skriver at det ikke foreligger noen konkret trussel mot Norge, men at hendelsene i Europa den siste tiden har påminnet politiet om at man bør ta høyde for at lignende ting også kan skje i Norge.

− Bevæpning vurderes derfor som et viktig tiltak for egenbeskyttelse, og for å sikre hurtighet i responsen fra politiet for å kunne avverge eller respondere adekvat på slike hendelser, sier Bjørnland.

Fra og med torsdag 5. november innføres dermed midlertidig bevæpning av innsatspersonell over hele landet i en tidsavgrenset periode på inntil 3 uker.

Politiet skriver også at befolkningen vil oppleve en økt tilstedeværelse av synlig og bevæpnet politi i løpet av de neste ukene.

– Slik vi vurderer situasjonen nå, oppfordrer politiet alle til å fortsette hverdagen som normalt, sier Bjørnland videre.