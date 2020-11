Supermodellens datter har blitt sammen med «Euphoria»-stjernen

På halloween delte supermodellen Kaia Gerber (19) et bilde av henne selv og skuespiller Jacob Elordi (23) utkledd som Priscilla Presley og Elvis.

Jacob Elordi er best kjent fra serien Euphoria. Foto: Geisler-Fotopress GmbH/Alamy

I en Vogue-artikkel fra 1. november omtaler motemagasinet 19-åringen og 23-åringen som et kjærestepar.

Under intervjuet med stylisten Charlie Le Mindu, sier han at Gerber og Elordi er et vakkert par.

– Det viktigste for meg var at de matchet. Jeg måtte beholde den sexy følelsen, men samtidig ikke være for ekstrem. Det var enkelt, de er et så vakkert par uansett, sier Le Mindu, som jobbet med Gerber og Elordi.

Datet siden september

Ifølge Harpers Bazaar, som også har publisert en rekke bilder av paret, ble de først observert sammen på en sushi-date i Malibu 1. september.

Gerber er datter av supermodellen Cindy Crawford, og har gått i morens fotspor. Som tiåring fikk hun sitt første modelloppdrag for Versace. I senere tid har hun gått for flere av verdens største motehus, vært fast inventar i Vogue, samt Yves Saint Laurents ansikt utad.

SLÅENDE LIKHET: Kaia Gerber og Cindy Crawford avbildet i 2017. Foto: Kamil Zihnioglu/AP/NTB

Tidligere forhold

Australske Elordi er best kjent fra HBO-serien «Euphoria», og filmen «Kissing Booth» og oppfølgeren «The Kissing Booth 2».

Før han møtte Gerber var Elordi sammen med begge sine motspillere – Joey King (21) og Emmy-vinneren Zendaya Coleman (24).

Selv har Gerber tidligere vært koblet til Ariana Grandes eksforlovede Pete Davidson.

19. oktober avslørte Zendaya at det vil bli sluppet to spesialepisoder av populære «Euphoria». Nyheten delte skuespilleren på Instagram.

Den første episoden skal ifølge Zendaya bli tilgjengelig på strømmetjenesten HBO 6. desember.