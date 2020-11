Den har røtter tilbake til 1948 og har forlengst blitt et ikon. Land Rover Defender har blitt brukt på ekspedisjoner, i redningsaksjoner, av misjonærer og kongelige – og av han naboen her hjemme i Norge med alt hageavfallet.

Da det aller siste eksemplaret av Land Rover Defender rullet ut av fabrikken 29. januar 2016, var det tendenser til landesorg, ikke bare i Storbritannia.

Men samtidig var det nok på høy tid at modellen ga seg. Defender hadde vært solid på overtid, lenge.

Det aller siste eksemplaret ble auksjonert bort, og dette markerte slutten på den klassiske Defenderen. Og dermed trodde nok de aller fleste at eventyret var over, for godt.

Er du en av dem som synes det var fryktelig trist at den originale Land Rover Defenderen ble borte? Da har Bowler snart løsningen for deg!

Kjøpt opp i 2019

Men neida. Defender gir seg ikke så lett! Land Rover melder i dag at de har gitt selskapet Bowler tillatelse til å produsere biler i den klassiske Defender-formen. Den britiske produsenten, kjent for sine terrengbiler og rallykjøretøy, navngir det nye prosjektet for «CSP 575».

Bowler ble grunnlagt i 1985, og de ble kjøpt opp av Jaguar Land Rover i slutten av 2019. Sammen har produsentene utviklet en rekke modeller som en del av selskapets Special Vehicle Operations.

Land Rover Defender: 65 år gammel – men helt ny

CSP 575 er så langt modellbetegnelsen på "nye" Defender. Vi kan jo tippe at Bowler kanskje kommer opp med et litt mer catchy navn etter hvert.

Avgifts-bonanza

Den gjenoppståtte Defenderen skal produseres med Bowlers egne drivlinje. Under panseret: Land Rovers V8-motor med solide 575 hestekrefter!

Ytterligere informasjon om den nye modellen vil presenteres i 2021. Bowler lover å kombinere unik ytelse, med det klassiske Defender 110-utseendet, og plass til fire passasjerer.

I første omgang vil modellen bli produsert på Bowlers hovedkvarter i Derbyshire Storbritannia, i et lite opplag. Veiledende priser for den nye modellen er på over 200.000 pund, i hjemlandet. Skal du ta den inn til Norge, må du nok påregne en aldri så liten avigfts-bonanza på grunn av V8-motoren.

Skummelt? Nei, her er det bare å gi gass

Defender gjorde comeback som helt ny modell tidligere i år, i Norge selges den også som toseters varebil, på grønne skilter.

Ladbar hybrid

PS: Da Defender forsvant, hadde ikke Land Rover noen oppfølger klar. Det er ganske spesielt i bilverdenen. Her tok de seg i stedet god tid og lanserte ikke en ny Defender før i år.

Denne kom til Norge i høst, i første omgang i lang 110-utgave. Defender har virkelig blitt ny, fra innerst til ytterst. Men bilen har samtidig med seg flere designelementer fra originalen. Så langt tilbyr Land Rover bare tradisjonelle bensin- og dieselmotorer. Men over nyttår kommer Defender også som ladbar hybrid, med det får den også en solid avgiftsfordel i Norge.

Se video av helt nye Defender under: