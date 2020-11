Peter Rawlinson er et navn du kanskje bør merke deg, om du ikke kjenner til det, allerede. Rawlinson er en britisk ingeniør, som har en god bunke biler på samvittigheten.

I 2009 fikk han en telefon fra Tesla-sjef Elon Musk.

– Model S var en katastrofe. Han måtte gjøre noe – og da ringte han meg. Jeg ble spurt om å snu Model S. I tre år var den bilen livet mitt. Jeg jobbet 100 timer i uken, og levde og åndet for jobben, forteller Rawlinson i et videomøte med Broom.

Han var både Vice President of Vehicle Engineering og Chief Engineer for Model S. Han hadde med andre ord ansvaret for det meste.

Resten er historie. Under Rawlinson sin ledelse, fikk man den første volummodellen til Tesla på skinner.

I 2011 dro den walisiskfødte ingeniøren til Detroit, der han avduket Model S for første gang. En aldri så liten bilrevolusjon var på trappene.

Nå skal Rawlinson snart lansere en ny elbilnyhet. Men det er ikke en Tesla, denne gangen. Og om ikke det blir en revolusjon, er han klar på at de tar elbil til et nytt nivå.

Lucid: Slik blir drømme-elbilen

Med superbilytelser, og enorm rekkevidde, kan toppmodellen til Lucid blir en fristende bil for mange.

Over 800 kilometer rekkevidde

I september ble den første modellen til Lucid avduket. Den fikk folk til å heve øyebrynene. Lucid Air blir blant annet tilgjengelig med flere ulike batteri- og utstyrsnivåer.

Toppmodellen Lucid Air Dream Edition får 1.080 hk. Den skal klare 0-100 km/t på 2,5 sekunder – og en rekkevidde på 809 kilometer.

Utgaven med lengst rekkevidde, Lucid Air Grand Touring, får enda bedre rekkevidde. 832 kilometer på èn lading!

Her snakker vi forresten rekkevidde målt etter den amerikanske EPA-modellen. Den er enda strengere enn WLTP-testmetoden som ligger til grunn for rekkevidde-målinger i Europa ...

Rask og romslig

De voldsomme prestasjonene og den gode rekkevidden, gjør at selv Tesla Model S må se seg slått.

– Og da snakker vi om en bil som egentlig ikke konkurrerer med Model S. Vi måler oss mot Mercedes-Benz S-klasse, understreker Rawlinson.

S-klasse er som kjent flaggskipet og direktørbilen til Mercedes-Benz.

– Målt etter innvendig plass, er faktisk Lucid Air mer romslig i baksetet. Og det til tross for at de utvendige målene er mindre enn både Porsche Taycan og Tesla Model S.

Lucid har utviklet drive unit, altså motoren, selv. Den skal være svært effektiv, og bidrar til at forbruket er lavt, sammenlignet med andre elbiler på markedet

Lavt forbruk

Men det Rawlinson virkelig brenner for er forbruket. Det er også det som er hemmeligheten bak den gode rekkevidden.

– Folk snakker om at prisen på batterier er det viktigste for at kostnadene rundt elbilproduksjon skal reduseres. Ja, det er selvsagt viktig. Men det er enda viktigere å få lavere forbruk, sier en engasjert Lucid-sjef.

Han forteller at deres biler er 17 prosent mer effektive enn Tesla, som han mener har vært målestokken fram til nå.

– De ligger flere år foran de andre elbilprodusentene. Men vi er altså enda mer effektive. Og sammenlignet med andre merker, blir forskjellen enda større. Lucid klarer 4,5 miles (ca 7,2 kilometer, red. amn.) rekkevidde per kilowattime, mens for eksempel VW ID.3 klarer 3 miles (ca 4,8 kilometer, red. anm.) per kilowattime. Det er en stor forskjell.

Knuser Tesla på rekkevidde

Flere fordeler

Lavt forbruk gjør at du klarer deg med en mindre batteripakke, som i tur gir både lavere vekt og bedre plass. Og ikke minst: Det koster mindre. Batteriet er den dyreste delen av en elbil.

– Derfor er nettopp dette med forbruk så viktig. Det gir mange fordeler. Poenget er ikke å oppnå mest mulig rekkevidde, takket være digre batteripakker. God rekkevidde har blitt gjort, allerede. Nå må vi komme videre, og skape rekkevidde med mindre batteripakker, mener Rawlinson.

Her er informasjonen som er sluppet om de fire Air-modellene.

– Vil treffe godt i Norge

Rawlinson tror Lucid kommer til å treffe godt i Norge.

– Jeg har vært en del i Norge, og selvsagt fulgt utviklingen rundt elbiler hos dere nøye. Jeg er ganske trygg på at Lucid vil treffe godt. Lanseringsmodellene tror jeg blir et statussymbol. I Norge er det mange med god økonomi, og dette er en bil for velbemidlede kunder, sier han.

Hva den amerikanske elbilen vil koste i Norge, er ikke fastlagt, enda. Men toppmodellen er priset til drøyt 1,5 millioner kroner i USA. Den foreløpige innstegsmodellen er anslått å koste rundt 720.000 kroner i hjemlandet, når den lanseres i 2022.

Enn så lenge er det fortsatt ikke avgifter eller moms på elbiler i Norge.

Kommer i 2021

Først ut på markedet er toppmodellene – Air Dream Edition og Air Gran Touring – som skal komme i løpet av andre kvartal i 2021.

Air Touring er planlagt i fjerde kvartal neste år, mens innstegsmodellen –Air – kommer først i 2022.

Så langt er det ikke sluppet noen tall rundt hvor mange som har reservert Lucid Air i Norge.

Produksjonen av de første bilene er ventet å starte rundt nyttår.

– Vi er akkurat nå i gang med å gjøre de siste justeringene på fabrikken vår. Planen er å få på plass preproduksjonsmodellene før nyttår, forteller Rawlinson.

Lucid er klar med sin første modell på markedet allerede andre kvartal neste år.

