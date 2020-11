Skei Grande ut mot nestlederne: «Jeg hadde tatt imot mye dritt»

Trine Skei Grande (V) skriver i sin nye bok «Oppreist» at grensen hennes var nådd allerede dagen etter at hun var innstilt som ny leder i Venstre.

Venstres valgkomite la etter måneder med opprivende lederstrid i partiet fram en enstemmig innstilling 5. mars med Trine Skei Grande som leder, Sveinung Rotevatn som 1. nestleder og Abid Raja som 2. nestleder.

TV 2 fikk dagen en intervjuavtale med den nye ledertroikaen sammen på mathallen Vippa i Oslo. Det viste seg at også VG hadde fått en avtale om tilsvarende intervju.

I boken forteller Skei Grande at hun reagerte sterkt på stemningen i intervjuene, og skriver at det ««føltes merkelig», og at «dette ikke kom til å gå».

Raja «påtatt munter»

Slik beskriver hun sine Raja og Rotevatns opptreden:

«Abid gjorde en helhjertet innsats for å lette på trykket, han fleipa med journalistene og spilte på hele registeret han har som entertainer. Det var godt ment, men han framstod nok som litt påtatt munter. Sveinung, derimot, virket ikke helt til stede. Han måtte flere ganger gå ut for å svare på telefonen, og snakket bare når journalisten rettet et av spørsmålene direkte til ham. Da jeg kom hjem den kvelden, tenkte jeg at dette er jeg jaggu ikke sikker på om jeg gidder.»

I intervjuet med TV 2 uttrykte Raja sterk begeistring.

– Trine tåler utrolig mye. Makan til sterk dame! Hva hun har vært igjennom! Det er beundringsverdig at hun vil ta kampen, at hun vil samle Venstre og stake ut kursen for partiet videre. Det er vi veldig stolte av, så takk for at du tar på deg en ny oppgave, sa han.

Men verken dette eller opptreden til Rotevatn overbeviste Skei Grande, ifølge boken.

«Hvis de jeg skulle gjøre den jobben sammen med, ikke var hundre prosent klare for å gå inn i det med mål om å lykkes, var jeg ikke sikker på om jeg orket å bruke det året. Jeg hadde tatt imot mye dritt i lederkampen, og jeg merket at jeg hadde nådd en grense ».

Skei Grande skriver i boken at hun skulle sove på avgjørelsen.

«Mens jeg sov, hadde Dagbladet publisert en sak der anonyme kilder sa at siden Sveinung var innstilt som første nestleder og Abid som andre nestleder, var det Sveinung som lå best an til å ta over etter meg ved neste korsvei. Abid hadde sendt meg artikkelen i en melding der han skrev:».

Så gjengir Skei Grande de interne meldingene:

«Hvordan tror du mine folk reagerer på dette?», skrev Raja, ifølge boken.

«Hvis ikke dere slutter å snakke om mine folk og dine folk kommer dere ikke til å ha noe parti å overta etter meg», svarte Skei Grande.

Lederstriden fortsatte

Det vedvarende fokuset på lederstriden i mediene og den dårlige stemningen mellom de tre, gjorde at Venstres partileder gjennom ti år bestemte seg for å gå av, ifølge boken.

«Så satte jeg meg ned og skrev en tale som jeg skulle holde i landsstyremøtet som var planlagt helgen etter. Der konkluderte jeg med at min tid som partileder nå var over»

Skei Grande skriver at hun bestemte seg for å gå ut med dette til en journalist i VG noen dager senere. I mellomtiden kom avisen med egne avsløringer om maktspillet internt.

Hun bekrefter at avsløringene stemte, men benekter at det forelå en avtale mellom henne og Rotevatn, om at han ikke skulle stille som lederkandidat mot henne hvis hun tok ham inn i regjeringen som klima- og miljøminister.

««I virkeligheten var det ingen avtale; jeg tilbød Sveinung statsrådsposten uten å vite hva han tenkte om ledervervet. Da han sa at han vurderte å utfordre meg, sa jeg at det måtte han i så fall gjøre fra en annen posisjon enn som klima- og miljøminister. »

«En oppreist partilederkamp mellom to statsråder ville vært helt uhørt, men det var ingen avtale om at han skulle få det ene mot å droppe det andre. Jeg ga ham en mulighet, og Sveinung valgte selv hva han ville gjøre. Jeg mener han valgte det rette».

Melby og Hareide gråt

Skei Grande forteller at det var mange statsråder som ga uttrykk for at de syntes det var leit at hun trakk seg som partileder og kunnskapsminister i lunsjen hos statsminister Erna Solberg den dagen hun gikk av.

Dette var første anledning hun hadde hatt til å snakke med tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide etter at han kom inn i regjeringen som Samferdselsminister, ifølge Skei Grande.

«Det var mange der som syntes det var leit at jeg skulle gå av, men Knut Arild var den eneste som gråt».

Også Guri Melby, som senere ble valgt som Grandes arvtager på partiets landsmøte, gråt da hun fikk beskjeden hjemme hos Grande om at hun hadde bestemt seg for å gå av, og fikk spørsmål om hun ville overta som kunnskapsminister.