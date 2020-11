Milliardæren pøste ut svimlende sum for å slå Trump

Mike Bloomberg har forsøkt å bruke lommeboka for å utklasse motstanderne både som presidentkandidat og donor, tilsynelatende uten hell.

Ifølge CNBC har den tidligere New York-ordføreren Mike Bloomberg brukt tilsvarende 936 millioner norske kroner i de viktige amerikanske vippestatene Florida, Ohio og Texas i valginnspurten.

Målet var å sikre Joe Bidens seier over USAs sittende president Donald Trump under valget 3. november.

– Målet er å la Trump kjempe for en stat han tar for gitt, uttalte Bloombergs rådgiver Kevin Sheekey da medelte at de pøste penger inn i Florida-valgkampen.

Åpnet lommeboken

Men slik gikk det ikke. I løpet av valgnatten ble det klart at alle tre gikk til Trump.

Ifølge Fox News var Bloombergs pengebruk nær å overstige hva Trump-valgkampen selv brukte, og hans politiske handlingskomite Independence USA brukte blant annet over 36,4 millioner norske kroner på TV-reklamer som støttet Biden i store byer i Ohio som Cleveland, Columbus og Cincinnati.

Independence USA brukte også over 336 millioner kroner i Florida i perioden september-november, samt 64,5 millioner dollar i Texas.

Prøvde å bli kandidat

Dette er ikke første gang Bloomberg bruker slike summer i håp om å nå sine politiske mål. Milliardæren, som er god for over 50 milliarder dollar, brukte i vår enorme midler i et kortvarig forsøk på å bli demokratenes presidentkandidat, da som Bidens motstander.

Og selv om han totalt brukte han over 9,3 milliarder norske kroner var han aldri i nærheten av å vinne nominasjonen.

Ifølge CNBC har Bloombergs tidligere høye status i det demokratiske parti fått seg en smell etter de feilslåtte forsøkene.